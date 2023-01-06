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通用超車豐田 重奪銷售王寶座

編譯林奇賢／綜合外電
通用汽車（GM）去年在美銷量超越豐田汽車（Toyota），重新奪回前年讓出的銷售冠軍寶座。( 路透 )
通用汽車（GM）去年在美銷量超越豐田汽車（Toyota），重新奪回前年讓出的銷售冠軍寶座。( 路透 )

通用汽車（GM）去年在美銷量超越豐田汽車（Toyota），重新奪回前年讓出的銷售冠軍寶座。整個車市而言，供應鏈問題持續攪局、庫存不足的經銷商無車可賣，導致許多車廠去年在美銷量下滑，研調機構估計所有汽車品牌的總銷量可能不到1,400萬輛，改寫十多年來最低紀錄。

通用汽車去年在美銷量增加3%至230萬輛，豐田則減少9.6%至210萬輛，在此長彼消下，通用汽車重回美國市場銷售冠軍。通用2021年在美銷量以些微差距敗給豐田，讓出冠軍寶座，為1931年來首見。

但通用繳出如此表現，是少數的例外。各大車廠4日公布的數據顯示，去年在美銷量大多都下滑，福特汽車（Ford）預定5日公布當地銷售數據。根據研調機構J.D. Power和LMC Automotive聯合預測的結果，各大車廠去年在美總銷量估計為1,370萬輛，不僅比2021年減少8%，還寫下2011年來最低紀錄。

不過，預料美國汽車銷量今年將回升，因晶片供給增加，讓持續的生產瓶頸得以紓解，並提高經銷商的庫存。

在2020年新冠疫情爆發前，美國汽車銷量連續五年突破1,700萬輛，隨後碰上疫情引發的供應鏈問題，導致交車延誤，影響銷量。

幾名汽車業主管表示，去年第4季銷量相對強勁，令人寬心，主要是零件供應情況改善、工廠加速生產所致。不過在供給問題獲改善後，有些人可能轉而擔憂需求問題，因為目前利率攀升、通膨壓力高昂，會影響消費者購買新車的負擔能力。

豐田北美銷售主管霍利斯表示：「前景並沒有完全不妙。我們認為2023年數字將上揚，雖然不會達到我們想要的高水準，但會朝正確方向邁進。」

J.D. Power數據另顯示，電動車銷量去年在美國零售市場的占比為6%，高於2021年的3%左右。

汽車 豐田 疫情

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