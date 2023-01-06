我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

回憶軍旅生涯 哈利新書曝「在阿富汗出任務殺死25人」

歷來最大規模… 亞馬遜大裁員 砍逾1.8萬人

編譯林奇賢／綜合外電
亞馬遜表示，去年展開的裁員行動，將影響超過1.8萬名員工，比原先計畫還多。（美聯社）
亞馬遜表示，去年展開的裁員行動，將影響超過1.8萬名員工，比原先計畫還多。（美聯社）

亞馬遜執行長傑西（Andy Jassy）4日宣布，從去年11月展開的裁員計畫，影響人數將「略高於1.8萬人」，是該公司歷來最大規模裁員，也是過去一年揭露裁員計畫的大型科技公司中最大規模的裁員行動。彭博資訊報導指出，這是科技業景氣更加低迷的最新證據。

這波裁員行動涵蓋數個團隊，而零售部門亞馬遜商店和人資部門PXT團隊所受衝擊尤其大，遭裁汰者約占全公司總人力的1.2%，但卻占這些部門人力約5%。亞馬遜去年11月宣布裁員計畫，主要針對裝置產品、零售和人力資源等部門，當時預期裁減1萬人左右，確切受影響的人數顯然更多。

傑西在發給員工的訊息中表示：「我們通常會等到能與這些受影響的人直接溝通後，才會宣布這些結果。然而，由於同仁中有人把消息外洩，我們決定提前公布這項消息，讓各位直接聽我詳述細節。」他指出，亞馬遜打算1月18日起與相關人員溝通。

傑西說，這些調整將協助公司在較穩健的成本結構下追求長期機會。根據彭博資訊資料，截至去年第3季，亞馬遜僱用超過150萬人，倉儲部門占相當大比率。

亞馬遜先前享受了一段疫情紅利，因消費者紛紛轉向網路購物。為滿足需求，亞馬遜擴大其物流網絡，並擴增不少人手。但隨著消費者重返實體店面，需求開始減弱，迫使亞馬遜廣泛評估削減成本，檢討不賺錢的部門。

同日，雲端軟體巨擘Salesforce也宣布準備裁員10%，並關閉部分辦公室，做為整頓計畫的一環。亞馬遜和Salesforce股價在美股5日早盤雙雙下跌。

截至去年12月，該公司在全球僱有7.9萬人，意味著這波裁員將有7,000多人丟飯碗。Salesforce共同執行長班紐夫（Marc Benioff）在員工信中提到，在具挑戰性的總經環境下，客戶在做出購買決定時採取更審慎的態度，導致Salesforce做出非常艱困的裁員決定。

亞馬遜 裁員 雲端

上一則

Fed暗示 今年不會降息

下一則

就業數據強勁好消息變壞消息 美股收黑 那指費半領跌

延伸閱讀

科企裁員潮 Salesforce將砍8000人

科企裁員潮 Salesforce將砍8000人
Google、臉書 廣告版圖動搖

Google、臉書 廣告版圖動搖
電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%
亞馬遜料將裁員逾1.7萬人 Salesforce宣布砍7000人

亞馬遜料將裁員逾1.7萬人 Salesforce宣布砍7000人

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

特斯拉股價護體魔力為何破功？要怪馬斯克3大疏失

2022-12-30 16:18
根據彭博富豪指數，馬斯克的資產淨值如今為1,370億美元，和2021年11月4日攀抵的巔峰3,400億美元相比，失血逾2,000億美元。 （路透）

史上第一人 馬斯克「解鎖新成就」：身價縮水2000億美元

2022-12-31 06:33
電影「大賣空」主角本尊貝瑞推文表示，不管從任何角度來看，美國已陷入衰退；儘管通膨已觸頂，但絕非這個上升周期的最後一個高峰，美國政府未來若推出刺激措施，將推升通膨再度上揚。 （美聯社）

「大賣空」本尊：不管怎麼看 美國就是已陷衰退

2023-01-02 07:24
撇開執行長馬斯克個人行為對特斯拉股價的負面影響不談，特斯拉現在的股票估值似已脫離瘋狂領域，回歸較正常的價位。（路透）

特斯拉股票現在值得買了嗎？用巴菲特說的「體重計」量一量

2023-01-05 08:59
特斯拉執行長馬斯克。 （路透）

如何自毀品牌形象？克魯曼舉馬斯克為負面教材

2022-12-31 07:12
加拿大搖滾歌手布萊恩·亞當斯。(歐新社)

摩根大通：美股現況就像回到「1969年的夏天」

2023-01-05 09:31

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣
曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟

曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟
專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深
有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店