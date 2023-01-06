歷來最大規模… 亞馬遜大裁員 砍逾1.8萬人

亞馬遜表示，去年展開的裁員行動，將影響超過1.8萬名員工，比原先計畫還多。（美聯社）

亞馬遜 執行長傑西（Andy Jassy）4日宣布，從去年11月展開的裁員 計畫，影響人數將「略高於1.8萬人」，是該公司歷來最大規模裁員，也是過去一年揭露裁員計畫的大型科技公司中最大規模的裁員行動。彭博資訊報導指出，這是科技業景氣更加低迷的最新證據。

這波裁員行動涵蓋數個團隊，而零售部門亞馬遜商店和人資部門PXT團隊所受衝擊尤其大，遭裁汰者約占全公司總人力的1.2%，但卻占這些部門人力約5%。亞馬遜去年11月宣布裁員計畫，主要針對裝置產品、零售和人力資源等部門，當時預期裁減1萬人左右，確切受影響的人數顯然更多。

傑西在發給員工的訊息中表示：「我們通常會等到能與這些受影響的人直接溝通後，才會宣布這些結果。然而，由於同仁中有人把消息外洩，我們決定提前公布這項消息，讓各位直接聽我詳述細節。」他指出，亞馬遜打算1月18日起與相關人員溝通。

傑西說，這些調整將協助公司在較穩健的成本結構下追求長期機會。根據彭博資訊資料，截至去年第3季，亞馬遜僱用超過150萬人，倉儲部門占相當大比率。

亞馬遜先前享受了一段疫情紅利，因消費者紛紛轉向網路購物。為滿足需求，亞馬遜擴大其物流網絡，並擴增不少人手。但隨著消費者重返實體店面，需求開始減弱，迫使亞馬遜廣泛評估削減成本，檢討不賺錢的部門。

同日，雲端 軟體巨擘Salesforce也宣布準備裁員10%，並關閉部分辦公室，做為整頓計畫的一環。亞馬遜和Salesforce股價在美股5日早盤雙雙下跌。

截至去年12月，該公司在全球僱有7.9萬人，意味著這波裁員將有7,000多人丟飯碗。Salesforce共同執行長班紐夫（Marc Benioff）在員工信中提到，在具挑戰性的總經環境下，客戶在做出購買決定時採取更審慎的態度，導致Salesforce做出非常艱困的裁員決定。