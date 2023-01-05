我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

州參議員曲怡文就職 紐約州議會翻新頁

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

Fed都明說今年不降息了 美元為何漲不動？

編譯湯淑君／綜合外電
在聯準會（Fed）猛力升息驅動下，美元2022年漲勢銳不可當，但近來已顯露疲態。（歐新社）
在聯準會（Fed）猛力升息驅動下，美元2022年漲勢銳不可當，但近來已顯露疲態。（歐新社）

美國聯準會（Fed）12月會議紀錄顯示，決策官員聚焦抗通膨的立場不變，2023年還不打算降利率。儘管官員繼續高唱「鷹」調，美元卻漲不太動。

路透報導，會議紀錄發布後，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）4日先是下挫，5日最新盤中報價持平在大約104.2，稍早也只小升0.1%至104.375，雖高於12月下旬觸及的103.38低點，但比去年9月的20年高峰114.78仍差一大截。

美元2022年漲勢銳不可當，主要受Fed猛力升息驅動，吸引投資人蜂擁買進收益率較高的美元資產。但近來美國通膨逐漸降溫，促使Fed官員放緩升息步調，升高市場對Fed貨幣政策轉向的預期心理，使美元銳氣大挫。

然而，Fed官員12月預測，聯邦資金利率目標區間（現為4.25%-4.5%）可能在2023年升到高於5%，然後維持在那水準一段時日。4日公布的會議紀錄重申這種鷹派立場，言明「與會者沒人認為2023年開始降低聯邦資金利率目標是適宜的」。

分析師指出，Fed最新會議紀錄內容大致與預期相符，說明了匯市反應為何相對平靜。而且，市場對Fed今年不降息的展望依然半信半疑，是美元漲不動的另一因素。

新加坡華僑銀行（OCBC）外匯策略師Christopher Wong說：「長話短說，市場不信Fed點狀圖那一套。」

德國商業銀行（Commerzbank）分析師Esther Reichelt也認為，Fed鷹調唱得這麼高亢，美元卻未受惠，可見市場對Fed官員的觀點不予採信。她在致客戶報告中指出，市場看法與Fed官員相左，仍將左右美元展望。

她說，只要這種歧見繼續存在，投資人就面臨一種風險：匯市氣氛終將朝Fed的預期傾斜（即使中期而言看似不合理），屆時美元可能再度大幅升值。

2023 利率 投資

上一則

呵呵呵…聖誕老人悄悄駕臨華爾街 只是比往年低調

延伸閱讀

眾議長選舉 麥卡錫6輪仍未過 拜登：讓美有點尷尬

眾議長選舉 麥卡錫6輪仍未過 拜登：讓美有點尷尬
Fed公布上月會議紀要 官員估今年不降息

Fed公布上月會議紀要 官員估今年不降息
眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票

眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票
Fed卡斯哈里：今年升息到5.4% 12月會議紀錄：降息暫無望

Fed卡斯哈里：今年升息到5.4% 12月會議紀錄：降息暫無望

熱門新聞

MarketWatch專家指出，在通膨高漲之際，投資人若想省下資金，最好別買五樣資產。（美聯社）

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

2022-12-28 00:54
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

特斯拉股價護體魔力為何破功？要怪馬斯克3大疏失

2022-12-30 16:18
根據彭博富豪指數，馬斯克的資產淨值如今為1,370億美元，和2021年11月4日攀抵的巔峰3,400億美元相比，失血逾2,000億美元。 （路透）

史上第一人 馬斯克「解鎖新成就」：身價縮水2000億美元

2022-12-31 06:33
電影「大賣空」主角本尊貝瑞推文表示，不管從任何角度來看，美國已陷入衰退；儘管通膨已觸頂，但絕非這個上升周期的最後一個高峰，美國政府未來若推出刺激措施，將推升通膨再度上揚。 （美聯社）

「大賣空」本尊：不管怎麼看 美國就是已陷衰退

2023-01-02 07:24
特斯拉執行長馬斯克。 （路透）

如何自毀品牌形象？克魯曼舉馬斯克為負面教材

2022-12-31 07:12
能源價格是2023年全球經濟衰退的一項重要指標。（歐新社）

2023年全球是否衰退，端視這三項因素

2023-01-02 05:05

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
15歲「最美茱麗葉」被騙拍裸露戲 索償5億元

15歲「最美茱麗葉」被騙拍裸露戲 索償5億元
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪