呵呵呵…聖誕老人悄悄駕臨華爾街 只是比往年低調

其實聖誕老人日前已低調駕臨華爾街，帶來迷你版「聖誕行情」。（路透）

誰說「聖誕行情」落空了？其實聖誕老人日前已低調駕臨華爾街，帶來迷你版「聖誕行情」，投資人希望這有助於驅散空頭氣氛。

財經網站MarketWatch報導，「聖誕行情」指的是美股 通常在12月最末五個交易日至新年頭兩個交易日期間上漲的現象，最早由《股票交易員年鑑》（Stock Trader's Almanac）在1970年代初期所提出，後來在投資界廣為人知。一些分析師認為，倘若美股未能在這段期間上漲，可能預告後市展望不妙。

《股票交易員年鑑》已故創辦人Yale Hirsch就曾表示，假如那段時期不見聖誕老人前來造訪，熊群可能會長驅直入。

當然，這回空頭人士滿（華爾）街都是。美股史坦普500指數 早在一年前就跌入熊市，從2021年1日3日收盤創新高後，就開始走跌勢。

這一回，根據Dow Jones Market Data，在2022年12月23日到2023年1月4日這段期間，美股表現先是搖搖欲墜，但4日股價這麼一反彈，使史坦普500指數這段時期的漲幅達到0.8%，讓這種季節性漲勢得以延續至第七年，儘管比往年平均1.3%的漲幅遜色。

除史坦普500外，道瓊工業指數在這段期間小漲0.7%，同時期那斯達克綜合指數微跌0.17%，羅素2000小型股指數漲1.05%。