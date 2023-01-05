今年失業率 恐大幅飆升

經濟學者預測美國今年底失業率將升到5%以上，勞工薪資的成長速度也將放緩。（路透）

美國6日將公布去年12月就業 報告，是目前金融市場關注的焦點。由於聯準會（Fed）已大幅升息17碼，經濟減速，並將逐漸削弱到2023 年的就業與工資成長。民間經濟學者預測今年底失業率將升到5%以上，遠高於Fed的預估。

美國2022年通膨達到40年來高點，幸虧勞動市場強韌，才使經濟得以穩住陣腳。11月失業率維持3.7%低檔，但Fed預測2023年第4季將升到4.6%。

去年1~11月美國非農就業人數平均每月增加392,000人，儘管低於2021年，但比2019年增加逾倍。就業增加最多的產業是休閒與接待業，包括餐廳、飯店及觀光區，增加人數占就業總增加數的五分之一，其他服務業就業增加亦強。傑富瑞集團首席金融經濟學者馬考斯卡表示，休閒接待、運輸、零售等低薪產業的就業表現尤其良好，主因服務需求強勁。

2022年下半年雇用熱潮已開始降溫，高盛、Meta、亞馬遜等大企業相繼裁員或計劃削減職缺。2022年雖尚未出現裁員潮，但經濟學者預測2023年企業將開始縮減僱用。

2022年薪資增幅超強，儘管仍跟不上通膨升幅。11月民間部門平均時薪比上年同期增加5.1%，但同期間消費者物價年升7.1%。據亞特蘭大區聯邦準備銀行的數據顯示，11月截止的一年期間休閒接待業平均時薪增加7%，是各產業之最；貿易運輸及製造業薪資升幅也高於平均水準。

Indeed就業網站經濟學者邦克指出，「工資上升最快的領域，是具備勞工需求強勁、供給平淡且薪資較低等條件的產業」。不過從求才廣告顯示，近月來低薪產業的工資升速已經減緩，11月82%產業的薪資升幅已比6個月之前減緩。如果繼續此一勢頭，2023年下半年時工資升速將回歸到疫情 之前的水準。

支持2022年薪資成長的原因之一，是許多雇主很難僱到員工。全年企業求才總數一直都超過失業及求職者人數。勞動參與率迄未恢復到疫情之前水準。

Amherst Pierpont證券公司首席經濟學者史丹利表示，由於人口老化，勞動參與率將隨著時間而持續下降。疫情使很多人提前退休，這些人不大可能重返職場，造成勞工供給減少。

夏季時主要工作年齡（25~54歲）勞工的參與率一度接近疫情之前，但近月來持續小幅下降；20歲出頭者的勞動參與率仍然偏低。

一些民間經濟學者預測失業率升速將超過Fed的預估。馬考斯卡預測今年底失業率將升到5%上下，2024年繼續上升；他表示，由於勞動力成長的空間很小，因此失業率一旦升高，較可能的情況將是就業減少，結果將拉低消費，使許多企業的營收出現負成長，迫使企業削減成本及裁減員工。