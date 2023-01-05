2023年美消費科技支出 估減2.4%

消費者技術協會（CES）預測，美國消費者科技支出將連續第二年下滑。圖為2023年CES展。(歐新社)

根據消費者技術協會（CTA）的新預測，由於「經濟衰退即將到來以及通貨膨脹 」拖累需求，t美國消費者科技支出將連續第二年下滑。

CTA預估，2023 年美國科技零售銷售可達4,850億美元，較2022年的4970億美元減少2.4%，而2022年銷售比起2021年創紀錄的5120億美元又少了2.9%。不過，今年的預測已高於疫前2019年的4350億美元。

CTA研究部門副總裁Steve Koenig在周二下午說，科技市場面臨四大挑戰。供應問題正在緩解，主因是中國大陸鬆綁清零政策，但半導體需求疲軟、晶片庫存增加，可能導致供應過剩。他還指出，美國短缺10萬名勞工，且通貨膨脹居高不下和利率不斷攀升都帶來難題。

一年前，CTA預估2022年科技銷售是5050億美元，隨著經濟走弱在7月下調，但調整幅度不夠大，顯然經濟疲軟對某些部門需求的影響超過CTA預期。

Koenig提及2023年CES的六大趨勢：企業技術、元宇宙 和Web 3.0、交通和移動、健康技術、可持續性和遊戲及相關服務。但他斷言「元宇宙比想像得更近」，較具爭議。CTA是周四起在拉斯維加斯登場的2023年美國消費電子展（CES）的贊助商。

CTA認為今年有幾個領域能實現成長，其中包括遊戲、視訊、音訊和應用程式在內的消費者服務，影片串流市場的競爭會特別激烈。

根據CTA，服務在2023年科技支出的占比可達31%，但增幅小於1%。健康和運動健身科技的服務增長9%。工廠安裝的汽車科技支出可成長4%到155億美元。至於筆記型電腦、液晶電視、平板、智慧手機和遊戲機的需求，將持平或下降。但OLED電視能有成長，掌上型遊戲機大增41% 。