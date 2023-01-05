我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

Google、臉書 廣告版圖動搖

編譯易起宇／綜合報導

在短影音平台TikTok和串流業者崛起之際，線上廣告市場兩大巨頭Google和臉書母公司Meta去年未能拿下美國過半數的數位廣告費用，為近十年來首見，業界人士預期此下降趨勢將在未來幾年持續。

據研究公司Insider Intelligence估計，Google和Meta去年合計拿下美國48.4%的數位廣告費用，這兩公司的美國市占率自2014年來不曾低於50%，該機構也預測，Google和Meta今年的市占率將降至44.9%。

儘管Google和Meta的廣告業務仍持續成長，但Insider數據顯示，這兩家公司的增速慢於美國數位廣告市場的其他業者。Insider預測分析師哥德納說，各品牌已擁有更多以不同形式打廣告的管道，「所有行銷人員都會希望有更多選項」。

Google和Meta的廣告業務去年都面臨逆風：人們的上網時間比疫情初期減少、擔心經濟轉衰的行銷人員削減廣告支出、亞馬遜和字節跳動的TikTok持續在數位廣告領域崛起、更多的串流服務開始涉足廣告業務。

Meta等社群媒體也受到蘋果2021年開始的數據追蹤限制打擊，因為這直接影響到Meta廣告業務核心的精準投放廣告能力。

Insider表示，TikTok去年在美國數位廣告市場的市占率提高一倍多，受益於其在美國近1億名的每月活躍用戶、平台的快速爆紅，以及對Z世代、千禧世代和網紅的黏著度，但整體市場份額仍然很小，在美國數位廣告市場占比僅2%，今年預計將升至2.5%。

另一家去年在美國市占率升高的的數位廣告公司是亞馬遜，其廣告業務是根據用戶的購買和瀏覽紀錄來投放指向性廣告。據Insider表示，這家電商巨頭去年在美國的市占率為11.7%，今年預期將增至12.4%。沃爾瑪、eBay等其他零售商也正開始效仿亞馬遜。

串流服務在數位廣告市場的份額也在提升。數位廣告仲介公司Camelot執行長布魯姆表示，為觸及年輕觀眾，許多客戶正將廣告支出從傳統電視轉向影音平台。

Insider指出，Roku、迪士尼旗下Hulu、派拉蒙旗下Pluto TV和Paramount+、福斯旗下Tubi以及康凱斯特旗下的Peacock，去年合計約占美國數位廣告開銷的3.6%。但隨著串流產業兩大巨頭Netflix和Disney+推出支援廣告版本，此一趨勢預料將會加速。

Google 亞馬遜 TikTok

上一則

Fed公布上月會議紀要 官員估今年不降息

下一則

女股神看好特斯拉：五年內股價衝1500

延伸閱讀

亞馬遜料將裁員逾1.7萬人 Salesforce宣布砍7000人

亞馬遜料將裁員逾1.7萬人 Salesforce宣布砍7000人
Google控印度反壟斷機構「複製貼上歐盟調查」 法院4日開庭

Google控印度反壟斷機構「複製貼上歐盟調查」 法院4日開庭
谷哥Pixel Tablet Pro挑戰蘋果 創造高功能平板

谷哥Pixel Tablet Pro挑戰蘋果 創造高功能平板
目標扳倒Google？微軟要靠暴紅聊天機器人衝刺搜尋引擎

目標扳倒Google？微軟要靠暴紅聊天機器人衝刺搜尋引擎

熱門新聞

MarketWatch專家指出，在通膨高漲之際，投資人若想省下資金，最好別買五樣資產。（美聯社）

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

2022-12-28 00:54
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

特斯拉股價護體魔力為何破功？要怪馬斯克3大疏失

2022-12-30 16:18
根據彭博富豪指數，馬斯克的資產淨值如今為1,370億美元，和2021年11月4日攀抵的巔峰3,400億美元相比，失血逾2,000億美元。 （路透）

史上第一人 馬斯克「解鎖新成就」：身價縮水2000億美元

2022-12-31 06:33
電影「大賣空」主角本尊貝瑞推文表示，不管從任何角度來看，美國已陷入衰退；儘管通膨已觸頂，但絕非這個上升周期的最後一個高峰，美國政府未來若推出刺激措施，將推升通膨再度上揚。 （美聯社）

「大賣空」本尊：不管怎麼看 美國就是已陷衰退

2023-01-02 07:24
特斯拉執行長馬斯克。 （路透）

如何自毀品牌形象？克魯曼舉馬斯克為負面教材

2022-12-31 07:12
能源價格是2023年全球經濟衰退的一項重要指標。（歐新社）

2023年全球是否衰退，端視這三項因素

2023-01-02 05:05

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪