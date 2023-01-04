Fed卡斯哈里：今年升息到5.4% 12月會議紀錄：降息暫無望

美國明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里。（路透）

美國聯準會（Fed）大鷹派之一、今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）表示，即使通膨出現下滑跡象，Fed在2023 年至少還有一個百分點的升息 空間。

卡斯哈里周三在Medium.com發表文章稱，「至少在接下來的幾次會議上繼續升息是合適的，直到我們相信通膨已經見頂」。

他說：「我的預期到5.4%會停下來，但無論終點在哪裡，我們都不會馬上知道利率 是否高到足以讓通膨率在一段合理時間內降到2%。在我看來，任何顯示通膨率會在更長時間內居高不下的跡象，都說明可能有必要將政策利率調高很多」。

去年，Fed在12月政策會議上將基準利率提高到4.3%，創2007年以來最高。Fed官員在那次會議上預測2023年升息至5.1%是合適的。

卡斯哈里對基準利率升至5.4%的預測可能更接近於FOMC的預測中點，12月有兩位委員預期今年利率將升到比5.4%更高。

另外，周三公布的12月會議紀錄顯示，Fed官員擔心通心通膨可能持續迅速升溫，而金融市場將他們放慢升息的決定，錯誤解讀為放棄對抗高通膨。

會議紀錄顯示，官員在會議上警告「通膨前景的風險仍傾向上行」，「與會者表示物價壓力可能比預期更持久，原因是，例如，勞動市場緊張期間比預期的長」。

Fed希望避免過早撤回緊縮貨幣政策，那樣做恐使通膨根深蒂固，但官員也意識到高利率有其代價：隨經濟成長放緩和勞動市場疲軟，勞工的收入可能減少，甚至失業。所以Fed謹慎行事，上月放慢升息步伐。

根據紀錄，「與會者一致認為，（聯邦公開市場）委員會過去一年朝充分限制性政策的立場邁進，取得了重大進展」，但判斷必須採取更多利率舉措，而且沒有委員預期2023年會降息。

「與會者普遍認為必須維持限制性政策的立場，直到即將公布的數據讓大家相信，通膨率會持續下降到2%，那可能要花一些時間」。

官員強調要保持「靈活度和選擇性」，警告外界不要過度解讀放慢升息步伐的舉動：「一些與會者強調，重要的是要清楚表明，升息步伐放緩並不表示委員會實現物價穩定目標的決心有所減弱，也不表示通膨已經在持續下行。」