我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

替富豪子弟「買」進名校獲利2500萬 南加主謀下場淒慘

聯準會公布上月會議紀要 官員預計今年不會降息

Fed卡斯哈里：今年升息到5.4% 12月會議紀錄：降息暫無望

編譯季晶晶／綜合外電
美國明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里。（路透）
美國明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里。（路透）

美國聯準會（Fed）大鷹派之一、今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）表示，即使通膨出現下滑跡象，Fed在2023年至少還有一個百分點的升息空間。

卡斯哈里周三在Medium.com發表文章稱，「至少在接下來的幾次會議上繼續升息是合適的，直到我們相信通膨已經見頂」。

他說：「我的預期到5.4%會停下來，但無論終點在哪裡，我們都不會馬上知道利率是否高到足以讓通膨率在一段合理時間內降到2%。在我看來，任何顯示通膨率會在更長時間內居高不下的跡象，都說明可能有必要將政策利率調高很多」。

去年，Fed在12月政策會議上將基準利率提高到4.3%，創2007年以來最高。Fed官員在那次會議上預測2023年升息至5.1%是合適的。

卡斯哈里對基準利率升至5.4%的預測可能更接近於FOMC的預測中點，12月有兩位委員預期今年利率將升到比5.4%更高。

另外，周三公布的12月會議紀錄顯示，Fed官員擔心通心通膨可能持續迅速升溫，而金融市場將他們放慢升息的決定，錯誤解讀為放棄對抗高通膨。

會議紀錄顯示，官員在會議上警告「通膨前景的風險仍傾向上行」，「與會者表示物價壓力可能比預期更持久，原因是，例如，勞動市場緊張期間比預期的長」。

Fed希望避免過早撤回緊縮貨幣政策，那樣做恐使通膨根深蒂固，但官員也意識到高利率有其代價：隨經濟成長放緩和勞動市場疲軟，勞工的收入可能減少，甚至失業。所以Fed謹慎行事，上月放慢升息步伐。

根據紀錄，「與會者一致認為，（聯邦公開市場）委員會過去一年朝充分限制性政策的立場邁進，取得了重大進展」，但判斷必須採取更多利率舉措，而且沒有委員預期2023年會降息。

「與會者普遍認為必須維持限制性政策的立場，直到即將公布的數據讓大家相信，通膨率會持續下降到2%，那可能要花一些時間」。

官員強調要保持「靈活度和選擇性」，警告外界不要過度解讀放慢升息步伐的舉動：「一些與會者強調，重要的是要清楚表明，升息步伐放緩並不表示委員會實現物價穩定目標的決心有所減弱，也不表示通膨已經在持續下行。」

利率 升息 2023

上一則

彭博：中國考慮推出措施支持「大到不能倒」地產商

下一則

韋恩10大驚奇預測來了 預估美股今年中觸底回升

延伸閱讀

Fed會議紀錄強調抗通膨決心 對市場降息押注不以為然

Fed會議紀錄強調抗通膨決心 對市場降息押注不以為然
美股震盪收高 史坦普止步連二黑 投資人持續評估升息路徑

美股震盪收高 史坦普止步連二黑 投資人持續評估升息路徑
聯準會公布上月會議紀要 官員預計今年不會降息

聯準會公布上月會議紀要 官員預計今年不會降息
Fed會議紀錄僅給美股暖場 真正壓軸戲在後頭

Fed會議紀錄僅給美股暖場 真正壓軸戲在後頭

熱門新聞

MarketWatch專家指出，在通膨高漲之際，投資人若想省下資金，最好別買五樣資產。（美聯社）

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

2022-12-28 00:54
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

特斯拉股價護體魔力為何破功？要怪馬斯克3大疏失

2022-12-30 16:18
根據彭博富豪指數，馬斯克的資產淨值如今為1,370億美元，和2021年11月4日攀抵的巔峰3,400億美元相比，失血逾2,000億美元。 （路透）

史上第一人 馬斯克「解鎖新成就」：身價縮水2000億美元

2022-12-31 06:33
電影「大賣空」主角本尊貝瑞推文表示，不管從任何角度來看，美國已陷入衰退；儘管通膨已觸頂，但絕非這個上升周期的最後一個高峰，美國政府未來若推出刺激措施，將推升通膨再度上揚。 （美聯社）

「大賣空」本尊：不管怎麼看 美國就是已陷衰退

2023-01-02 07:24
特斯拉執行長馬斯克。 （路透）

如何自毀品牌形象？克魯曼舉馬斯克為負面教材

2022-12-31 07:12
能源價格是2023年全球經濟衰退的一項重要指標。（歐新社）

2023年全球是否衰退，端視這三項因素

2023-01-02 05:05

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
衰退來了 更多人打零工…Uber增45萬駕駛 還有60萬人送外賣

衰退來了 更多人打零工…Uber增45萬駕駛 還有60萬人送外賣
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪
上海灘、獅子山下 香港名作曲家顧嘉煇 92歲加拿大逝世

上海灘、獅子山下 香港名作曲家顧嘉煇 92歲加拿大逝世

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋