Fed卡斯哈里：今年升息到5.4% 12月會議紀錄：降息暫無望
美國聯準會（Fed）大鷹派之一、今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）表示，即使通膨出現下滑跡象，Fed在2023年至少還有一個百分點的升息空間。
卡斯哈里周三在Medium.com發表文章稱，「至少在接下來的幾次會議上繼續升息是合適的，直到我們相信通膨已經見頂」。
他說：「我的預期到5.4%會停下來，但無論終點在哪裡，我們都不會馬上知道利率是否高到足以讓通膨率在一段合理時間內降到2%。在我看來，任何顯示通膨率會在更長時間內居高不下的跡象，都說明可能有必要將政策利率調高很多」。
去年，Fed在12月政策會議上將基準利率提高到4.3%，創2007年以來最高。Fed官員在那次會議上預測2023年升息至5.1%是合適的。
卡斯哈里對基準利率升至5.4%的預測可能更接近於FOMC的預測中點，12月有兩位委員預期今年利率將升到比5.4%更高。
另外，周三公布的12月會議紀錄顯示，Fed官員擔心通心通膨可能持續迅速升溫，而金融市場將他們放慢升息的決定，錯誤解讀為放棄對抗高通膨。
會議紀錄顯示，官員在會議上警告「通膨前景的風險仍傾向上行」，「與會者表示物價壓力可能比預期更持久，原因是，例如，勞動市場緊張期間比預期的長」。
Fed希望避免過早撤回緊縮貨幣政策，那樣做恐使通膨根深蒂固，但官員也意識到高利率有其代價：隨經濟成長放緩和勞動市場疲軟，勞工的收入可能減少，甚至失業。所以Fed謹慎行事，上月放慢升息步伐。
根據紀錄，「與會者一致認為，（聯邦公開市場）委員會過去一年朝充分限制性政策的立場邁進，取得了重大進展」，但判斷必須採取更多利率舉措，而且沒有委員預期2023年會降息。
「與會者普遍認為必須維持限制性政策的立場，直到即將公布的數據讓大家相信，通膨率會持續下降到2%，那可能要花一些時間」。
官員強調要保持「靈活度和選擇性」，警告外界不要過度解讀放慢升息步伐的舉動：「一些與會者強調，重要的是要清楚表明，升息步伐放緩並不表示委員會實現物價穩定目標的決心有所減弱，也不表示通膨已經在持續下行。」
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