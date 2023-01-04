Fed會議紀錄強調抗通膨決心 對市場降息押注不以為然

Fed罕見警告投資人勿低估Fed會長時間維持高利率的決心。（路透）

聯準會（Fed）官員上月強調抗通膨決心，並罕見地警告投資人勿低估Fed會長時間維持高利率的決心。

Fed在12月開會之前，市場原本預期Fed 2023 年下半年會降息。但最新公布的會議紀錄表明，Fed對於抗通膨努力被削弱感到不滿。

聯邦公開市場委員會（FOMC）周三公布的12月13-14日會議紀錄顯示，「與會者指出，金融條件不合理的寬鬆，特別是如果這種寬鬆是由於社會大眾對FOMC的因應措施有所誤解，將使委員會恢復價格穩定的工作變得更為複雜」。

會議紀錄發布後，美股應聲收窄漲幅，對政策敏感的2年期美國債券殖利率 上升，美元繼續走低。而金融期貨市場定價仍然顯示，投資人押注Fed 將在2023年底之前開始降息。

摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli 接受彭博電視訪問時說：「Fed 透露他們一大顧慮是市場以為下半年可能降息，」 但在通膨率過高的情況下，官員「明白過度緊縮的風險是他們必須承受的」。

Fed 在12月會議上將基準利率提高2碼（0.5個百分點），同時還發布了新的預測，其中的鷹派基調表明2023年升息 次數將超過投資人預期。

會議紀錄中說，有幾位官員強調，連續四度升息3碼（0.75個百分點）後轉而升息2碼，「不代表委員會對達成穩定物價目標的決心減弱」，也不應認定通膨正持續走緩。

LH Meyer 經濟學家Derek Tang表示，「在抗通膨問題上，Fed 還沒有看到曙光，」「他們對金融條件寬鬆非常警覺，認為這種寬鬆是不合理的。2月升息幅度應該會傾向於維持50基點不變」。

會議紀錄顯示，即使存在失業率上升和經濟成長放緩的風險， Fed 官員仍然決心將通膨率拉回至2％目標水準。不過，不少官員擔心，急進升息之下，美國部分社群會蒙受不成比例的損失。「不少」決策者強調需要平衡兩種不同的風險，一是所採取的措施還不足以抑制通膨，而這可能會使加深對物價長此以往大幅上漲的預期心理。另一個風險則是，最終所做超出了所需，導致「經濟景氣不必要地減少，可能給最弱勢群體造成最大的負擔，」

會議紀錄還凸顯Fed的利率預測「顯著高於」市場對政策路徑的預期，幾位官員認為應該強調Fed 決心將通膨率控制在2%目標。

Fed主席鮑爾在12月會後記者會上表示，委員會還有更多工作要做，並解釋說，利率最終會上升多少以及Fed將在多久時間內維持高利率要比升息速度更重要。

官員對經濟展望的看法比上次會議更弱，原本認為有五成經濟衰退的機率，如今認為衰退「是基線之外可能的發展」。

會議紀錄中說，「預計未來一年國內民間領域的實際支出成長乏力，全球經濟前景低迷，金融條件持續緊張，這被視為實際經濟景氣基線預測面臨的下行風險」。

Fed 19位官員中，有17位預計今年將升息至5.1％或更高。相比之下，Fed 9月會議中沒有一位官員預計2023年利率會高於5%。

決策者將於1月31日至2月1日舉行下一次政策會議。會議紀錄並未暗示下次開會升息1碼或2碼，只說利率問題將在逐次會議進行討論。