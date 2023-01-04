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美股震盪收高 投資人持續評估升息路徑

世衛稱中國低報數據 拜登：擔心北京如何處理疫情

美股震盪收高 史坦普止步連二黑 投資人持續評估升息路徑

編譯林奇賢／綜合外電
美國股市周三（4日）震盪收高，史坦普止步連二黑。（美聯社）
美國股市周三（4日）震盪收高，史坦普止步連二黑。（美聯社）

美國股市周三（4日）震盪收高，史坦普止步連二黑，投資人持續評估聯準會（Fed）上次會議紀錄的抗通膨決心、以及表現好壞參半的經濟數據。

道瓊工業指數上漲133.40點，漲幅0.4%，報33269.77點；史坦普500指數上漲28.83點，漲幅0.8%，報3852.97點；那斯達克綜合指數上漲71.78點，漲幅0.7%，報10458.76點；費城半導體指數上漲68.47點，漲幅2.7%，報2569.46點。

最新會議紀錄顯示，決策官員同意Fed應該持續提高借貸成本以控制物價增速，但是以逐步的方式進行，為的是限制此舉對經濟成長構成的風險。

投資人正在評估Fed內部對未來政策路徑的考量。雖然部分基金經理人認為，這份紀錄的內容不讓人意外，但部分跡象顯示Fed至少曾考慮減輕政策緊縮程度，市場似乎對Fed可能這麼做仍不放棄希望。

NFJ投資集團投資組合經理Burns McKinney表示：「市場像是討冰淇淋的小孩，父母不肯，但市場不放棄，因為父母過去曾讓步。市場仍認為冰淇淋終將到手，只是沒有以前認為的那麼快。」

儘管如此，在會議紀錄中，Fed官員仍警告，金融情勢「不合理」的放寬，會削弱Fed實現通膨目標的努力。決策官員還擔心如果就業市場保持韌性，通膨將居高不下。

明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里4日也強調有必要持續升息，認為政策利率應升到5.4%才停止。

另一方面，美國經濟數據有好有壞。美國12月製造業活動連續第二個月萎縮，ISM製造業指標降至逾兩年最低，有助於遏制物價壓力，而美國11月職缺數比預期多，顯示勞動市場保有韌性。市場焦點轉向周五將公布的非農就業數據，尋找勞動市場可能降溫的蛛絲馬跡。

在史坦普11大類股中，能源類股僅微漲0.06%，漲幅最小，而房地產類股表現最強勁，上漲2.3%，其次是原物料類股，漲幅1.7%。

個股方面，微軟重挫4.4%，為去年10月以來最大單日跌幅，股價掉到去年11月以來的最低水準，此前瑞銀集團調降該公司的股票評級，因為對微軟雲端運算業務的疑慮加深，該業務多年來是微軟的重要搖錢樹。

其他大型科技股漲跌互見，蘋果漲逾1%、特斯拉漲逾5%、Google母公司字母（Alphabet）跌1%、Meta漲逾2%、亞馬遜跌0.8%。

投資 指數 微軟

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