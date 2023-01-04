美國高通膨何時了？克魯曼：「足球賽理論」非唯一解方

紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

美國高通膨問題何時了？這個辯論話題已延燒至少兩年，迄今尚無定論。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 以「足球賽理論」說明，為什麼通膨一直居高不下，又如何終結這種情況。

通膨成因為何？

克魯曼在紐約時報專欄撰文說，上周末新年假期在一場線上討論會，幾位經濟學者熱議這個話題。啟動這場辯論的前國際貨幣 基金（IMF）首席經濟學家布蘭夏（Olivier Blanchard）說：「通膨基本上是因公司、勞工 和納稅人之間在分配上的衝突而起，唯有在各方都不得不接受這結果時，通膨才會停止。」

這種說法立刻引起其他經濟學家反駁，他們堅稱，通膨「總是需求過剩造成的結果，太多的資金追逐太少的產品，或者說（其實大致指同件事）經濟過熱導致的後果。但也有人力挺布蘭夏的觀點，例如對工資-物價螺旋上升有深入研究的麻省理工學院（MIT）經濟系教授威爾寧（Ivan Werning），以及白宮經濟顧問委員會（CEA）成員柏恩斯坦（Jared Bernstein）。

從某種角度來看，參與通膨辯論的人士只是強調同一件事的不同面向罷了，但此議題十分重要，因為涉及美國聯準會（Fed）和他國央行的貨幣政策決定。

克魯曼認為，就某種層次而論，布蘭夏的看法正確。企業索取更高價格和員工要求加薪，不是因為貨幣供給已增加才這麼做，而是為了增加自己的收入（或抵銷因能源和其他物價上漲而降低的所得）。隨著企業和勞工試著在經濟大餅中爭取分得更大的一塊，卻又分配失調--額外多出的購買需求超過經濟所能供應的量--通膨就發生了。

通膨的足球賽理論

克魯曼回憶起另一位傑出經濟學大師諾德豪斯（William Nordhaus）1970年代所做的妙喻。諾德豪斯是2018年諾貝爾經濟學獎得主，也是在這個領域讓克魯曼深受啟發的首位良師。

諾德豪斯把通膨比喻作一座足球場上發生的事，場上比賽如火如荼進行，精彩萬分時觀眾人人不由得站起來，想看得更清楚，卻擋到別人視線。所以，人人站起來伸長脖子看，不啻是一種集體挫敗，畢竟你的視野不會變得更清楚，因為前排的人也全站起來了，觀賽反而變得更不舒服。

同理，宣稱「通膨肇因於經濟過熱」的人士，基本上就是說：球場上觀賽不舒適的近因，是人人為了看得更清楚的行為妨礙到他人，但根本原因其實是球賽變得太精彩刺激。企業總是想調漲價格，勞工也總是想爭取更高薪資，但他們只會在產品銷售暢旺和工作機會俯拾皆是時，才會這麼要求。一旦球賽沒那麼刺激（經濟降溫或甚至衰退），觀眾自然都會回座位坐下來（通膨趨緩）。

事實上，主要經濟體當前的貨幣政策正是要把通膨控制下來。Fed和歐洲央行（ECB）一連串升息的目的，就是刻意要讓經濟降溫，甚至不惜冒著衰退風險，也要說服企業相信他們不再擁有「訂價權」，同時勸阻勞工要求大幅調薪。

然而，球賽精彩刺激是觀眾樂見的，難道比賽非得變得枯燥乏味，觀賽者才會乖乖回座嗎？同理，火熱的經濟帶旺就業市場，降低了工資不平等，難道這些得來不易的益處，都得因為抗通膨而全部犧牲？

克魯曼提議一種替代解決辦法：收入政策（incomes policy）。這種做法結合獎勵和道德勸說進行工資和價格控制，設法在經濟過熱時壓低通膨，1970年代一度引起廣泛討論。1985年在以色列也有成功的前例，該國當時藉由臨時性的工資和物價管制抑制高通膨，並未引發嚴重衰退。

克魯曼坦承，在可見的未來，類似做法在主要民主國家經濟體恐怕都不可能付諸實行。然而，除了一直升息升到企業和勞工終於知所進退之外，另尋他法減輕抗通膨帶給民眾的痛苦，難道真的很蠢？從周末經濟學者的討論得知，並不蠢。至少傑出經濟學家願意反思政策正統性，令人振奮。