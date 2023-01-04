別迷信「1月指標」美股2023全年上漲機率過半

2023頭幾個交易日美股表現欠佳，但股市專家認為無需氣餒，全年收紅機率仍超過五成。（路透）

「好的開始是成功的一半。」華爾街 許多人士把美股 元月頭幾個交易日的表現視為全年走勢的多空指標，那麼過去幾天美股表現欠佳，意味2023 年注定走跌嗎？股市評論員認為，「元月指標」浪得虛名，如果鑑往能知來，今年美股收漲機率仍大於收跌。

財經網站MarketWatch專欄作家胡伯特（Mark Hulbert）指出，即使美股在1月頭幾個交易日下跌，大盤年底前上漲的可能性仍比較高。

胡伯特分析道瓊工業指數自1890年代創立迄今的歷史資料，發現以下結果：

1月首個交易日道指若收漲，全年上漲機率有73%；若首個交易日收跌，全年收漲機率仍有53%。

1月頭兩個交易日若收漲，全年上漲機率70%；若頭兩個交易日收跌，全年收漲機率達56%。

1月頭5個交易日若收漲，全年上漲機率70%；若頭5個交易日收跌，全年收漲機率達58%。

1月全月若收漲，全年上漲機率74%；若1月收跌，全年收漲機率達56%。

換言之，無論1月最初幾個交易日美股是漲或跌，全年收漲機率都超過五成。當然，如果1月股價走強，全年收紅的機率會更高。

胡伯特指出，道指完整的歷史資料顯示，美股在任一個曆年收漲的機率為64%。所以，視你關注的是哪個「1月初指標」而定，全年漲或跌的機率可能稍稍增加或減少，增/減幅介於6至11個百分點之間。

他還另舉幾個理由說明，無需把1月初的漲跌看得太重要：1月其實沒什麼特別，全年中的任何其他日子都可能「預告」後市走向。交易員若執著於依循這類「指標」，可能受影響而頻繁進出股市。況且，1月初指標在20世紀初期較靈驗，但在1960年以降，就顯得不太準。

胡伯特的結論是：無論元月最初幾個交易日市場表現如何，押注2023全年股市會漲是明智的。