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別迷信「1月指標」美股2023全年上漲機率過半

編譯湯淑君／綜合外電
2023頭幾個交易日美股表現欠佳，但股市專家認為無需氣餒，全年收紅機率仍超過五成。（路透）
2023頭幾個交易日美股表現欠佳，但股市專家認為無需氣餒，全年收紅機率仍超過五成。（路透）

「好的開始是成功的一半。」華爾街許多人士把美股元月頭幾個交易日的表現視為全年走勢的多空指標，那麼過去幾天美股表現欠佳，意味2023年注定走跌嗎？股市評論員認為，「元月指標」浪得虛名，如果鑑往能知來，今年美股收漲機率仍大於收跌。

財經網站MarketWatch專欄作家胡伯特（Mark Hulbert）指出，即使美股在1月頭幾個交易日下跌，大盤年底前上漲的可能性仍比較高。

胡伯特分析道瓊工業指數自1890年代創立迄今的歷史資料，發現以下結果：

1月首個交易日道指若收漲，全年上漲機率有73%；若首個交易日收跌，全年收漲機率仍有53%。

1月頭兩個交易日若收漲，全年上漲機率70%；若頭兩個交易日收跌，全年收漲機率達56%。

1月頭5個交易日若收漲，全年上漲機率70%；若頭5個交易日收跌，全年收漲機率達58%。

1月全月若收漲，全年上漲機率74%；若1月收跌，全年收漲機率達56%。

換言之，無論1月最初幾個交易日美股是漲或跌，全年收漲機率都超過五成。當然，如果1月股價走強，全年收紅的機率會更高。

胡伯特指出，道指完整的歷史資料顯示，美股在任一個曆年收漲的機率為64%。所以，視你關注的是哪個「1月初指標」而定，全年漲或跌的機率可能稍稍增加或減少，增/減幅介於6至11個百分點之間。

他還另舉幾個理由說明，無需把1月初的漲跌看得太重要：1月其實沒什麼特別，全年中的任何其他日子都可能「預告」後市走向。交易員若執著於依循這類「指標」，可能受影響而頻繁進出股市。況且，1月初指標在20世紀初期較靈驗，但在1960年以降，就顯得不太準。

胡伯特的結論是：無論元月最初幾個交易日市場表現如何，押注2023全年股市會漲是明智的。

美股 2023 華爾街

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