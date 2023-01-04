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美金融監管機關首度針對加密貨幣發布聯合聲明 警告相關風險

編譯簡國帆／綜合外電
聯準會（Fed）、聯邦存款保險公司（FDIC）和貨幣監理局（OCC）等金融監管機關，3日首度針對加密貨幣發布聯合聲明。（路透）
聯準會（Fed）、聯邦存款保險公司（FDIC）和貨幣監理局（OCC）等金融監管機關，3日首度針對加密貨幣發布聯合聲明。（路透）

聯準會（Fed）、聯邦存款保險公司（FDIC）和貨幣監理局（OCC）等金融監管機關，3日首度針對加密貨幣發布聯合聲明，警告銀行業者涉入加密貨幣所伴隨的風險，並對各自監管的金融機構能否安全持有這些資產，表達懷疑態度。

聯合聲明指出，近來主要加密貨幣業者破產，促使監管機關在評估銀行業者提案參與加密貨幣市場時，抱持審慎態度，並且強調一些風險，包括詐欺與詐騙、市場波動、託管相關的法律不確定性、疲弱的風險管理與治理行為等，「重要的是，無法緩解或控制的加密資產領域相關風險，不能蔓延到銀行體系」。

聲明說，根據經驗，發行或持有加密貨幣 「高度可能不符合安全和穩健的銀行營運」。

這些監管機關表示，加密貨幣相關活動、以及對加密資產曝險的商業模式，帶來「有重大的安全與穩健疑慮」，同時警告穩定幣在投資人被嚇壞時所面臨的擠兌風險，可能導致為穩定幣發行者持有現金準備的銀行業者，突然遭遇存款外流。

不過，這些機構並未宣布任何額外法規或進一步打壓加密貨幣產業，也未點名任何公司，只表示「不會禁止、也不會勸阻」銀行業者提供服務給各類型客戶，正持續評估銀行是否、以及要怎麼以足夠確保安全、穩健、消費者保護及法遵原則的方式，處理加密貨幣業務。美國證管會（SEC）已表示，會把多數加密貨幣視為未登記證券，讓受管制的企業在發行或銷售加密貨幣時，面臨法律風險。

這項最新警告，再度凸顯決策當局對加密貨幣的悲觀論調，暗示金融監管機關可能為對加密貨幣業者設下更多障礙。在加密貨幣平台FTX破產後，檢方表示，FTX和關聯公司不當使用客戶資金，以詐欺等刑事罪名起訴FTX創辦人班克曼－佛瑞德（Sam Bankman-Fried），班克曼－佛瑞德已作出無罪抗辯。

雖然華爾街迄今都緩慢擁抱加密貨幣，但FTX破產案披露出一些小型銀行已涉入這塊領域，例如FTX在破產申報資料中，列出受到聯邦法規規範的Silvergate資本公司與Singature銀行，為有帳號的相關實體。Silvergate已轉型為加密貨幣投資人和交易所的銀行，90%存款來自這類數位客戶，股價過去三個月已經崩跌近80%。

第二大穩定幣發行商Circle網路金融公司最近也表示，有超過110億美元的現金，存放在Silvergate、紐約梅隆銀行、Citizens Trust銀行以及Customers銀行。

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