專家預測：聯準會Q3開始降息

經濟學家認為美國今年經濟將陷衰退，預期Fed將於Q3開始降息。（歐新社）

華爾街日報訪調23家與聯準會（Fed）直接往來的大型金融機構調查顯示，超過三分之二的受訪經濟學者都預測美國今年經濟將會陷入衰退，並且預期Fed第1季將繼續升息 ，第2季停頓，第3季或第4季開始降息。

受訪的金融機構包括巴克萊銀行、美國銀行、道明證券及瑞銀集團等初級交易商。經濟學者對經濟情勢仍有諸多示警，包括美國民眾新冠疫情期間的儲蓄 將花費殆盡、房市下降，銀行收緊銀根，以及需求減弱到近乎傳統上與衰退相關的水準等。

在受訪機構中，只有五家預測美國今、明兩年都能免於衰退，包括瑞信、高盛 、滙豐、摩根史坦利及摩根大通，但成長率僅0.5%，遠低於過去十年來平均2.1%的水準；高盛最樂觀，預測成長1%。

受訪學者表示，元凶是Fed連續大幅升息，試圖藉由減緩經濟活動以抑制通膨；雖然最近通膨已經趨緩，但仍遠高於Fed的目標。多數學者預測Fed升息對經濟的降溫效應，將在今年明確顯現；失業率從目前的3.7%上升到5%以上，意味數百萬名美國人將丟工作。

美國領先指標已連九個月下滑，製造業、服務業及綜合領先指標都降到2020年初經濟衰退以來的最低點。美債殖利率曲線嚴重「倒掛」，也預示衰退將臨。

Fed的數據顯示，民眾在新冠疫情期間累積的超額儲蓄，已由2.3兆美元縮水到1.2兆美元。

德意志銀行預測，超額儲蓄將於今年10月耗盡，經濟學者芮恩表示，消費者需求正在減緩，且將隨著超額儲蓄逐漸耗盡而快速下降，企業界可能須縮減資本支出。