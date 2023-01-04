金價觸半年新高 全年將締新猷

財經新聞組／綜合報導

金價 創下6個月新高，分析師認為漲勢在2023 年還會持續。

現貨黃金3日早盤接近每盎司1850元的高點，隨後回落至每盎司1834元左右。美國黃金期貨則是上漲0.8%至1840.5元。

自11月初以來，由於市場動盪、經濟衰退預期上升以及央行 增加黃金購買量支撐了需求，金價一直在上揚。

盛寶銀行商品策略主管漢森(Ole Hansen)說，「總的來說，我們預期2023年是個受經濟衰退和股市估值風險支持有利金價格的一年；央行利率最終達到峰值，加上美元走軟的前景和通貨膨脹率不會回到預期的低於3%水平，所有這些都提供黃金支持。」

他說，「此外，去年黃金購買量創紀錄，幾家央行所預期的去美元化似乎將繼續下去，從而為市場提供了一個底支撐。」

全球市場2023年的前景絕大幅度取決於貨幣政策的軌跡，因為在經濟成長放緩和可能出現衰退的情況下，各國央行放鬆過去一年的激進升息。

然而，由於預計大多數主要經濟體的通膨率仍將遠高於目標範圍，因此經濟學家對這是否會在年底前開始降息的看法存在分歧。

策略師表示，今年各國央行全面轉向鴿派可能會對金價產生重大影響。

AuAg ESG Gold Mining ETF經理史傳德(Eric Strand)上月表示，2023年黃金將創下歷史新高，並開啟「新的長期牛市」，價格將超過每盎司2100元。

「自金融危機以來，所有中央銀行繼續在其儲備中增加越來越多黃金，並在2022年第3季創下新紀錄。」

他說，「我們認為，央行將在2023年變得溫和，這將在未來幾年點燃黃金的爆炸性走勢。因此，我們相信黃金將在2023年底至少上漲20%，而且礦業股的表現會優於黃金兩倍。」