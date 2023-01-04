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蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

美衰退要來了 失業恐增加 可能多45萬人跑去開Uber

蘋果特斯拉大跌 科技股拉低大盤

財經新聞組／綜合報導

美股回吐早盤漲幅收低，原因是利率上升和高通膨等去年打壓市場的擔憂，在新的一年繼續困擾著投資人。

史坦普500指數下跌15.36點或0.4%收3824.14點，12月製造業指數以2020年5月以來最快速度下跌後，從盤中高點回落。道瓊工業平均指數收盤跌10.88點或0.03%至3萬3136.37點，波音彌補一些損失。那斯達克綜合指數跌79.5點或0.76%至1萬386.99點。

特斯拉和蘋果雙雙下滑，打壓大盤，並延續了2022年以來的主題：當Fed升息以對抗通膨，科技業就會受到重創。在第4季交車數令人失望之後，特斯拉下跌12.24%，創2020年8月以來最低水平。蘋果下跌3.74%，因報導指稱其將因需求疲軟而減產。

由於Fed準備在未來幾個月繼續升息，這種情緒可能會持續到2023年，引發了人們對美國經濟可能陷入衰退的擔憂。

當然，未來可能會有更光明的日子。歷史證明，美股在經歷多年下跌後往往會反彈。事實上，史指在前一年下跌超過1%之後，在次年平均會反彈15%。

美國製造業採購經理人指數(PMI)低於預期，為2020年5月以來最快下滑幅度。11月建築支出小幅上升，顯示產業可能正復甦。

指數 特斯拉 升息

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