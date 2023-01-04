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股利再創新高 今年可望持續

財經新聞組／綜合報導

根據統計，史坦普500指數成分股2022年股利支出創下紀錄。雖然經濟放緩，但有更多在疫情初期暫停或削減股利的公司開始恢復分派股利，預計這個現象將在2023年持續，股利支出可望再創紀錄。

數據顯示，這些企業2022年的股利支出約為5610億元，高於2021年的5112億元，為歷史最高水平。

標普道瓊指數公司資深指數分析師席爾佛布拉特(Howard Silverblatt)表示，隨著投資人要求提高回報率，2023年股利支出有望再創新高，且這些企業仍有大量現金。

在Fed不斷升息加上高通膨的背景，美國經濟前景並不樂觀，但是不少企業都表示削減股利是最後手段，因為這向投資人傳遞極其負面的訊號。

許多公司表示，它們相信自己有足夠的現金流來支付工資、資本投資和其他支出，至少在不久的將來，仍有能力分派股利來回報股東。

Allspring Global Investments資深投資策略師雅各伯森(Brian Jacobsen)表示，企業希望藉料股利向投資人傳遞其財務狀況良好的形象，「如果這些企業能頂住各種挑戰，堅持發放並提高股利，這往往說明企業對自家業務前景充滿信心。」

此外，消費稅的生效也讓回購成本增加，更多企業將選擇分派股利等方式回饋股東。

標普道瓊公司數據顯示，第3季史指成分股在股票回購上花費2108億元，較去年同期下降約10%。

企業傾向於按季或按年向股東支付股利，代表高管必須了解未來的現金流，並分配足夠的資本來支付這些股利。席爾佛布拉特說，在決定是否支付或支付多少股利時，通常會評估至少未來18個月的現金流預期。

數據顯示，2022年年初至12月15日之間有373家史指成分股提高股利，而2021年為353家，並且2022年沒有一家公司暫停分派股利。（財經新聞組）

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