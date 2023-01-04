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蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

美衰退要來了 失業恐增加 可能多45萬人跑去開Uber

財經簡訊

財經新聞組／整理

特斯拉第4季交車成長40%

特斯拉發布2022年第4季汽車生產和交車數統計，當季總交車量40萬5278輛，創下單季新高紀錄，較上年同期成長40%，總產量43萬9701輛；2022年總交車量131萬輛，總產量137萬輛。交車量是特斯拉披露最接近銷售額的數字，不過第4季數據低於分析師預期。

星巴克推開心果奶泡冷飲

星巴克推出一款全新、限時銷售的冷萃咖啡選項，反映出該連鎖店和整個產業的冷飲類別銷售持續成長。這款開心果奶泡冷萃咖啡是星巴克冬季菜單的一部分，以香草糖漿帶入甜味，上面撒上開心果奶油冷泡和棕色奶油屑。此外，開心果拿鐵和烘焙食品Red Velvet Loaf也回歸菜單。

Shopify提供線上平台整合

加拿大科技巨頭Shopify Technologies Inc推出一項針對大型零售商的新服務，允許它們選擇該公司提供的工具和服務，並與其自有線上平台整合。這個產品以收取訂費方式幫助企業建立線上商店和網站，讓零售商為它們現有的線上業務挑選服務項目，例如結帳和其他後台服務。

小摩調降特斯拉目標價評級

摩根大通分析師布林克曼（Ryan Brinkman）調降特斯拉的獲利預期和目標價。他認為特斯拉在1月發布財報時，應無法達到第4季獲利預期1.19元。對於2023年，他預測每股獲利為4.6元，低於之前的4.84元。目標價則由150元下修至125元，並繼續將該股評為「減碼」。

谷歌指印度反壟斷機構抄襲

根據法庭文件，谷歌告訴印度上訴法院，該國的反壟斷調查人員抄襲了歐洲針對這家美國公司濫用其Android操作系統市場支配地位裁決的部分內容，並主張撤銷該裁決。印度競爭委員會(CCI)於10月對谷歌處以1.61億元罰款，因其濫用其線上搜索和Android應用商店等市場的主導地位。

華納兄弟探索簽約收視平台

華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)宣布與VideoAmp簽署協議計算其收視率，提供給廣告商作為一種替代數據。該合約對於新創廣告評量平台VideoAmp來說非常重要。在今年春季廣告商簽約前爭取到更多客戶。華納兄弟探索擁有傳統的電視網絡和串流媒體服務。

特斯拉 星巴克 印度

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零售商預計 1月出現更大衰退

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