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逾⅔大銀行預測美2023年經濟衰退、聯準會轉向降息

編譯季晶晶／綜合外電
華爾街日報訪調大銀行發現，大多數經濟學家預估美國2023年陷入衰退。（美聯社）
華爾街日報訪調大銀行發現，大多數經濟學家預估美國2023年陷入衰退。（美聯社）

多數大銀行預測美國即將發生經濟衰退。華爾街日報調查與美國聯準會（Fed）有直接業務往來的23家大銀行，超過三分之二的經濟學家認為，美國2023年會陷入衰退，另有兩人預測時間是2024年。

在巴克萊銀行、美國銀行，道明證券和瑞銀集團在內的一級交易商，大多數經濟學家預估，升息會使失率率由11月的3.7%升到高於5.5%，意味數百萬美國人將丟工作。

他們並且列舉出下列可能預示衰退的危險訊號：美國人花掉疫情期間的儲蓄、房市下滑、銀行收緊銀根、需求減弱到近乎傳統上與衰退相關的水準。美國經濟研究聯合會（Conference Board）的領先經濟指標已連九個月下滑，降至歷史上的衰退前水準。部分追蹤整體商業活動以及服務和製造業的指標，降到疫情引發2020年衰退以來最低。

此外，還出現殖利率曲線倒掛的警告訊號，3個月到兩年期美國政府債券的殖利率，高於10、20、30年期債券，二戰以來美國每次衰退前都發生這種現象。

根據聯準會數據，美國人疫情期間的儲蓄最多達2.3兆美元，現在減至1.2兆美元。德意志銀行分析師預估10月就會耗盡，屆時消費者壓力變大，需求將急劇放緩，企業也可能縮減資本支出。

預期美國經濟會萎縮的經濟學家大多認為，這是會是淺型或溫和衰退。經濟和股市會在2023年底反彈，主因是聯準會轉向降息。他們多半認為，聯準會第1季持續升息，第2季暫停，第3季或第4季開始降息，債券2023年能有強勁報酬，股票有更大的波動性，到年底可略漲5%。

受訪的23家金融機構裡僅五家預期美國2023或2024年能避免陷入衰退，分別是瑞士信貸、高盛集團、滙豐控股、摩根大通和摩根士丹利。

2023 聯準會 殖利率

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