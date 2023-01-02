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無視衰退陰影 美國迎接EV化所帶動數十年最大建廠熱潮

編譯林奇賢／綜合外電
美國當地正迎來數十年來最大的新建車廠熱潮，而聯邦政府祭出的全新補貼計畫又加快業者的建廠腳步。（路透）
美國當地正迎來數十年來最大的新建車廠熱潮，而聯邦政府祭出的全新補貼計畫又加快業者的建廠腳步。（路透）

電動車轉型的帶動下，美國當地正迎來數十年來最大的新建車廠熱潮，而聯邦政府祭出的全新補貼計畫又加快業者建廠腳步。儘管各大汽車製造商也擔憂經濟可能陷入衰退，但在這場電動車的競賽中，他們看的是更遠的未來。

華爾街日報報導，汽車研究中心（CAR）數據顯示，去年1~11月，各大汽車製造商承諾在美國投資新工廠的金額約330億美元，包含用於興建新的組裝廠和電池廠，在2021年已承諾投資新車廠370億美元後，無異於錦上添花。這個數字遠高於2017年的90億美元，也是20年前的八倍。

帶動這股建廠熱潮的最大因素是，汽車製造商競相在產品陣容中推出電動車。而去年通過的降低通膨法可望進一步加快業者投資的腳步，因為這項新法會針對氣候議題投入資金，將撥款上百億美元以補貼電動車和電池廠，以及對鋰、石墨等電池材料加工的設施。

部分外國車企瞄準美國來進行擴張計畫，例如現代汽車（Hyundai）已公布在喬治亞州斥資55億美元設廠的計畫。與此同時，Rivian等電動車新創正擴大自行生產的能力，該公司2021年在伊利諾州設廠，如今打算在喬治亞州興建旗下第二座車廠。

這種現象反映業者集體押注消費者將購買的電動車數量，足以讓他們的投資回收。顧問業者AlixPartners數據顯示，全球汽車產業計劃到2026年對電動車投資5,260億美元。

目前出現經濟可能下滑的跡象，可能影響消費者花錢的意願，如此賭注的風險因而變得愈來愈大。不過，各大車企高層表示，他們著眼的是在潛在衰退之後的未來，對這些投資有助於此抱持信心。而州政府也認為這是促進地方經濟、保障就業的難得機會。

福特汽車財務長勞勒說，儘管汽車製造商也擔憂經濟衰退，但能對電動車投資抱持短視眼光。福特已在進行多項建廠計畫，包含田納西、肯塔基州，並計劃到2026年對電動車投資500億美元。

在過去一年內，更多電池製造供應鏈遷到美國，也催生出許多新建廠計畫。儘管當今許多電動車電池仍在亞洲製造，但運輸成本、加上倚賴海外供應商的風險，促使愈來愈多車企將電池在地化生產。

數據顯示，過去兩年有三分之二的投資額，流往美國南部，遠離了過去一個世紀以來的美國車廠大本營五大湖區。喬治亞州、田納西州、肯塔基州等南部的州，已成為吸引新廠落腳的大贏家。分析師和選址者認為原因在於，這些地方利用了能源成本較低、可開發土地較多的優勢來招商引資。

電動車 投資 汽車

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