2023美股怎麼走？全看「他們」臉色

送走讓多數人不願再想起的2022，迎接挑戰仍在、希望也在的2023。圖為紐約時報廣場人群慶祝2023新年。 （美聯社）

全球多數股、債市的投資 人，現在至少都能稍微喘口氣：2022年總算結束。過去這一年充滿令人不願再想起的回憶：在聯準會（Fed）帶頭下，各國央行 為抑制數十年最嚴重的通膨，升息油門踩得又快又猛，引發市場劇震，美股寫下2008金融海嘯以來最深跌幅；從亞馬遜到臉書母公司Meta、特斯拉等等眾家市場寵兒，年線都是腰斬起跳；美元一枝獨秀，其他貨幣幾乎全面狂瀉；債市的慘況更不用提。總計全球股、債市市值蒸發將近35兆美元。

路透報導，在新的一年開始之際，通膨以及Fed遏制通膨的積極程度，可能仍將是推動股市表現的關鍵因素。另一個問題或許是：經濟是否會像許多投資者預期的那樣，走向衰退。如果2023年開始出現衰退，股市可能會繼續下跌：歷史數據顯示，熊市從未在經濟衰退開始之前觸底。

根據Truist Advisory Services的數據，經濟衰退往往會對股市造成沉重打擊；在二戰以來的經濟衰退期間，美股標普500指數 平均下跌29%。只不過下跌之後通常會出現強勁反彈。

企業獲利面臨風險？

投資人還擔心，企業獲利的預測，可能尚未充分考慮到潛在的經濟放緩，從而給股市留下更大下跌空間。根據路孚特IBES統計，分析師普遍預估，今年標普500指數成份股的獲利將成長4.4%。然而，根據Ned Davis研究公司的資料，在經濟衰退期間，企業獲利平均年減24%。

價值股能維持出色表現嗎？

在過去一年裡，俗稱的「價值股」比科技股和其他「成長股」表現更好，扭轉了前十年多數時間的趨勢，主要是殖利率上升和對獲利增長的疑慮，給科技股和成長股帶來壓力。問題在於價值股今年是否仍會表現出色。價值股中金融、能源和防禦類股的比重較高。

美元走勢如何？

去年美元強升，嚴重侵蝕許多美國公司的獲利，因為跨國公司將獲利轉換回本幣的成本提高。美元在最近幾周回吐了部分漲幅，能否延續這一逆轉走勢，部分將取決於投資者如何看待Fed相較於全球其他央行的政策鷹派程度。