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美過半數州經濟活動降溫 可能預告經濟衰退將臨

中央社／紐約31日綜合外電報導

根據美國聖路易聯邦準備銀行（St. Louis Fed）最新研究報告，全美50個州略過半數正出現經濟活動減緩跡象，而當這類州數打破關鍵的過半門檻，通常意味經濟衰退即將來臨。

路透報導，舊金山聯邦準備銀行（San Francisco Fed）本週稍早發布的一份研究報告，也探究美國經濟未來幾個月內某個時機陷入衰退的機率上升可能性。

聖路易聯準銀行在28日發布的報告中說，若美國已有26個州呈現經濟活動萎縮，令人「合理相信」全國經濟將進入衰退。

而根據追蹤各州經濟表現的費城聯邦準備銀行（Philadelphia Fed）數據評量的結果，10月又多1州增至27州。聖路易聯準銀行表示，這足以預告經濟衰退即將來臨。

不過聖路易聯準銀行指出，這個州數仍少於其他幾次美國經濟衰退前經濟活動萎縮的州數。例如2020年春天美國經濟短暫急遽衰退之前，經濟活動降溫的州數達到35州。

舊金山聯準銀行27日發布的報告則觀察到，失業率變化也能指出經濟衰退是否即將到來。作者指出，根據一個高度可靠模式，當美國失業率觸底後開始反彈，大約8個月後就會出現經濟衰退。

美國近期失業率維持相對穩定，9月觸底於3.5%後，10月和11月都持平在3.7%。但舊金山聯準銀行的報告點出，美國聯邦準備理事會（Fed）本月預測，在它為了降低通貨膨脹熱度而積極升息之下，明年美國失業率將勁揚至4.6%。

報告表示，若聯準會的預測成真，「如此增幅將得以失業率為基礎的經濟衰退預告開始實現」。「依照這樣的觀點，低失業率反而導致經濟衰退的機率變高，因為失業率勢必會回升。」

SGH宏觀顧問公司（SGH Macro Advisors）首席經濟學家杜伊（Tim Duy）則認為，若讓美國通膨達到聯準會希望的水準，美國經濟很可能要「減少約200萬就業人口。這會像是1991年或2001年時的經濟衰退」。

舊金山 聯準會 費城

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