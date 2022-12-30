馬斯克仍能推升特斯拉 股價

Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)認為，特斯拉CEO 馬斯克 還是有能力讓這家電動車製造商的股票在2023年再次走高。除了在下個月底之前任命一位新推特CEO外，改組特斯拉董事會、回購股票以及讓獲利結構更加激進和透明都有助益；甚至可以不必辭去推特CEO一職。

西南航班中斷傷業績

西南航空高管們表示，假期航班崩潰「肯定」會影響其第4季業績，並補充說需要數周時間才能解決受影響旅客的報銷請求。整個系統的混亂在假日周期間讓數十萬客戶陷入困境，並引起了華盛頓的密切關注。這家廉價航空公司過去幾天削減航班，只執行了計劃班表的三分之一。

美元創2015年來最大漲幅

美元可望在今年最後一個交易日創下2015年以來的最大年度漲幅；Fed升息和對全球經濟成長大幅放緩的擔憂，是主要的推升力道。美元兌一籃子貨幣匯率在2022年至今已上漲約8.6%，創7年來最大年度漲幅，但最近幾周有所回吐，因投資人預計Fed升息周期將於明年結束。

疲弱經濟限制明年原油漲幅

根據《路透》的調查，由於全球經濟背景越來越黯淡，中國的新疫情 爆發威脅到需求成長，並抵消了對俄羅斯制裁造成的供應短缺影響，油價將在2023年小幅上漲。針對30位經濟學家和分析師的調查預測，2023年布蘭特原油平均價格為每桶89.37元，較11月調查的93.65元低約4.6%。

Fed分行報告顯示衰退在即

聖路易斯Fed最新報告顯示，50州中有27州顯示出經濟活動放緩跡象，超過通常預告衰退即將到來的關鍵門檻26州。另外，舊金山Fed報告也指出，失業率的變化也可能暗示經濟衰退風險攀升。失業率觸底並在衰退前開始上升，當這種轉變發生時，就暗示著大約8個月後經濟將開始衰退。

美考慮對陸機廢水採樣檢測

美國疾病控制與預防中心(CDC)表示，隨著新冠疫情病例在中國激增，正在考慮對從來自中國的國際航班採集廢水進行採樣，以追蹤任何新出現的新變種病毒。3位傳染病專家表示，與美國和其他國家本周宣布的新旅行限制相比，這樣的政策將更能追蹤病毒並減緩進入美國的速度。