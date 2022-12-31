三大防禦類股 明年宜續持有

美股今年異常動盪，想要取得更多收益，最好先立於「不敗之地」。

今年，公用事業、消費性必需品和醫療保健這三大類股，無疑比大多數股票 更能承受熊市風暴的洗禮。Consolidated Edison Inc.、金寶湯(Campbell Soup Co.)和默克公司更是其中的佼佼者，在2022年都取得兩位數的漲幅。

這些類股通常被認為是市場的防禦性標的，這意味著它們相對而言比較不受經濟放緩的影響。畢竟即使經濟不景氣，消費者仍然得支付電費、購買雜貨和藥品。

不過，這些類股今年的投資 回報率整體並不高，甚至依然是負值，但與通訊服務和消費性非必需品產業分別高達40%和37%的跌幅相比，這三大防禦性類股顯然可以算得上是難得的避風港了。

截至29日，史坦普500指數中的公用事業股今年累計下跌0.5%，消費性必需品股下跌2.7%，醫療保健股下跌3.2%。與此同時，史指下跌了19%。唯一在2022年擊敗這三大防禦性類股的，只有藉著能源危機順勢而起的能源股。

Globalt投資公司資深投資組合經理人馬丁(Thomas Martin)表示，在防禦性標的中，不一定有什麼根本性的令人興奮的事情在發生，但它們顯然是一個不錯的藏身之處。

防禦型股票的相對強勢凸顯出，今年嚴峻的金融形勢幾乎撼動了市場每個角落。Fed試圖透過大幅升息來遏制持續的高通膨，這改變了投資者的風險偏好，使他們更青睞那些馬上就能帶來回報的股票，而不是預期長遠的未來可望大漲的個股。

這也令許多投資者把目光投向了防禦性股票，因為它們能提供穩定的現金紅利。根據FactSet的數據，史指公用事業和消費性必需品業的公司提供的股息殖利率 分別約為3%和2.6%，在各類股中名列前茅。（財經新聞組）