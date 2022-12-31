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專家：明年Fed不再是市場驅動力

財經新聞組／綜合報導

Fed在2022年市場走勢中發揮了重要作用，在試圖對抗觸及數十年高點的通脹時，推動了貨幣緊縮運動。

許多持有股票甚至債券的人都因此蒙受損失，因為Fed每次升息都會吸走市場的流動性，光是今年全年就升息7次。12月中旬，Fed將基準利率上調至15年來的最高水平，目標區間為4.25%至4.5%。

在此之前，Fed連續4次升息3碼(75基點)，為1980年代初以來最激進的政策決定。

Fed官員和經濟學家預計明年利率將保持高點，直到2024年才可能降息。但這並不意味著Fed仍將是市場的主要驅動力。Plurimi Wealth LLP投資長阿姆斯壯(Patrick Armstrong)認為，不同的金融驅動因素正在重新掌權。

他說，「我認為明年Fed不會決定市場，而是企業；基本面佳、能夠增加獲利、捍衛獲利率並推動上揚的公司。」

他指出，「債券殖利率現在帶來了高於通膨的實際回報。所以現在適合資金停駐；而在今年年初，它沒有多大意義。當時很難預期殖利率會高於通膨。」

美國10年期國債殖利率30日報3.856%，較年初的1.628%大幅攀升。指標殖利率在2020年7月曾創下0.55%的歷史新低。債券殖利率走勢與價格成反比。

阿姆斯壯表示，「今年發生的事情是由Fed推動的。」「量化緊縮、利率上升，都是受通膨推動，任何由流動性驅動的東西都被拋售。如果你是股票和債券投資人，那麼年初還不到1%的10年期美國國債殖利率 是沒有意義的。流動性是市場的主要驅動力，但它已被底下的黑手抽走了。」

他暗示美國可能「在明年上半年結束時陷入衰退」，但指出「屆時就業市場非常強勁，工資成長和占美國經濟70%的消費力，所以現在很難判定美國是否會陷入衰退」。

殖利率 債券 升息

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