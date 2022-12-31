納指連跌四季 網路泡沫首見

美股收跌，結束了殘酷的2022年，以慘淡的收場結束2008年以來最糟的一年。

道瓊工業平均指數 下跌73.55點或0.22%收3萬3147.25點。史坦普500指數下跌9.78點或0.25%收3,839.5點。那斯達克綜合指數下跌11.61點或0.11%至1萬466.88點。

30日是股市痛苦的一年的最後一個交易日。所有三大平均指數都遭遇2008年以來最糟的一年，並結束連三年上漲走勢。道指在2022年表現最好，下跌約8.8%。史指下跌19.4%，較歷史高點低超過20%；而以科技股為主的那指下跌33.1%。

頑固的通貨膨脹和Fed激進的升息打擊了成長股和科技股，並打壓了全年的投資 人情緒。地緣政治擔憂和動盪的經濟數據也令市場緊張不安。

雖然全年下跌，但道指和史指中止了連續三季的下跌。 然而，以科技股為主的那指卻出現2001年以來首見的連續四季負成長。12月的三大平均指數均為負值。

通訊服務是今年史指表現最差的類股，跌幅超過40%；其次是消費性非必需品類股。能源是唯一上漲的類股，漲幅接近60%。

指標10年期美國國債殖利率 全年收盤低於4%。相較於10月一度飆升至4.3%以上，讓市場鬆了一口氣。