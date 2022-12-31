雞蛋漲勢 可能延續至明年首季

禽流感造成雞蛋價格飆升，漲勢恐延長至明年第1季。（歐新社）

在雜貨帳單飛漲的2022年，雞蛋 價格的飆升尤為突出。

根據作為通貨膨脹指標的消費者物價指數(CPI)，11月雞蛋平均價格較上年同期上漲49.1%，是同期所有食品雜貨中漲幅最大的一項。相較之下，總體「家庭食品」類別只上漲12%。

根據聖路易斯Fed的數據，以一打大型A級雞蛋的成本來衡量，漲幅甚至更為劇烈；根據數據，11月價格從去年同期的1.72元上漲一倍多至3.59元。

大幅漲價主要是由於美國爆發史上最致命的禽流感 。經濟學家表示，今年已造成數百萬隻下蛋母雞死亡。

專門從事食品經濟學的諮詢公司Advanced Economic Solutions總裁拉普(Bill Lapp)表示，「自2020年以來，很多事情都在發生變化。」「但最近生蛋和蛋製品市場的飆升非同尋常的。」

他說，雞蛋價格上漲「可能會持續到2023年第1季」。

根據美國農業部(USDA)截至12月28日的數據，2022年約有5780萬隻鳥類受到禽流感的影響。這些數字包括火雞和鴨子等禽類。

禽流感「具有高度傳染性」，致死率也很高。根據CDC資料，通常會在48小時內殺死90%到100%的雞。

Eggs Unlimited全球貿易策略師莫斯科朱里(Brian Moscogiuri)指出，農民通常必須殺死剩餘的家禽，這不是出於自願，而是出於意在防止散播的聯邦法規。

他說，今年約有4000萬隻蛋雞死於禽流感。根據USDA數據，截至12月1日，美國共有3.75億隻蛋雞，比去年減少5%。

產蛋量同步下降。根據USDA 12月20日發布的數據，11月生產了約89億個雞蛋，低於2021年12月的97億個。

專家說，禽流感通常在春季鳥類遷徙期間到來，並在夏季消失。但是今年不同；該病毒在9月再次出現。

USDA在9月檢測 到禽流感後，於10月調降了2022年底前和2023年全年的食用雞蛋產量預測。