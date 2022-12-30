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財經簡訊

財經新聞組／整理

輝瑞血友症後期研究成功

製藥商輝瑞公司表示，其用於治療罕見遺傳性血液疾病B型血友病的實驗性基因療法，在後期研究達成主要目標。研究數據顯示，單次劑量治療在幫助降低中重度至重度血友病B患者的出血率方面，優於目前的護理標準。這種疾病會阻礙身體製造稱為凝血因子IX凝血蛋白的能力。

特斯拉多頭也調降目標價

長期看多特斯拉的摩根史坦利分析師喬納斯(Adam Jonas)真的很愛這支股票，因此在2023年到來之前，加倍買入這家陷入困境的電動車製造商股票也就不足為奇了；他重申該股「跑贏大盤」評級，但將目標價從330元調降至250元，相當於較當前交易水平上漲約115%。

首申失業金22.5萬 符預期

勞工部表示，截至12月24日當周經調整後初領失業金人數22.5萬人，符合市場預期，較上周21.6萬人增加9000人；4周移動平均值22.1萬人。有一周時間落差的持續申領人數171萬人，較上周修正後的166.9萬人增加4.1萬人，高於預期的168.6萬；4周移動平均值167.95萬人。

義總理要和英特爾談設廠

義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)表示，她將要求與英特爾代表會面，討論這家美國晶片製造商可能在義大利進行的數十億歐元投資。英特爾今年稍早宣布，打算在義大利建立一家晶片廠，作為未來10年高達800億歐元在歐洲建設產能的整體投資計畫之一。

亞馬遜今年市值流失過半

對於大型科技股來說，2022年是殘酷的一年，對亞馬遜來說尤其艱難。這家大型電商股票正創下自網路泡沫破滅以來最糟的一年。該股2022年下跌51%，創2000年以來最大跌幅。市值已從年初的1.7兆元縮水至約8340億元。該公司在上個月跌出兆元俱樂部。

西南航空仍取消60%航班

西南航空28日又削減2500架航班，導致更多沮喪的客戶爭先恐後向其他航空公司尋找座位。該航空公司削減60%的達拉斯航班和近90%的全美航班，但天氣狀況和其他航空公司的運作已有改善，29日仍取消近60%的航班，30日取消的航班已不到1%，但仍須想辦法安置滯留的數千名旅客。

義大利 股票 特斯拉

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