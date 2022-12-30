雖有供應問題 蘋果仍然看好

即使持續面臨iPhone 供應問題，且股價跌至一年半以來最低水平，但分析師 仍然看好科技巨頭蘋果 公司的前景。

CFRA Research資深產業分析師齊諾(Angelo Zino)指出：「蘋果是美國最大的品牌，我們認為它比其他任何企業都更易面對更大的頭條風險。」

所謂頭條風險是指公司股價因負面新聞報導而下跌的風險。

蘋果股價跌至2021年6月以來的最低水平，因為iPhone生產受到中國放棄清零政策後疫情再度大範圍爆發的威脅。可能導致全中國零件廠或裝配廠的工人短缺。

在過去兩個月裡，蘋果一直在努力應對生產短缺的問題。其位於中國鄭州的主要iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max組裝廠，於11月受到疫情限制和工人抗議的打擊，影響iPhone的生產。

摩根大通分析師查特吉(Samik Chatterjee)上周表示，供應短缺將持續到今年年底，並對典型的季節性成長造成影響。蘋果公司曾在11月6日警告，在假期到來之前會出現「重大中斷」。

查特吉在給投資人的報告中說：「雖然iPhone 14 Pro/Pro Max交貨時間的快速延宕速度已經放緩，實際上是最近幾周才開始放緩，但相對於新冠疫情在鄭州爆發之前的交貨時間而言，它仍然有所提高。」

即使存在短缺，但許多分析師預測蘋果客戶將繼續維持對該品牌產品的忠誠度。

齊諾說：「很多消費者都是習慣性動物，不一定會放棄蘋果生態系統。」

他還提到微軟也是另一支即使遭遇逆風，但仍保持堅挺的科技股，「當你查看表現最好的個股時，其中兩個一定是藥蘋果和微軟，這是很合理的。」「因為從許多角度來看，它們比其他一些個股更實惠，並且具有最好的自由現金流可預測性。」（財經新聞組）