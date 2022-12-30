聖誕行情終現 那指大漲2.6%

隨著進入2022年的最後交易日，美股終於大漲。

道瓊 工業平均指數 上漲345.09點或1.05%至3萬3220.8點，收復前一交易日的幾乎所有失地。史坦普500指數上漲66.06點或1.75%收3849.28點。那斯達克綜合指數上漲264.8點或2.59%至1萬478.09點。

道指和史指本周小幅上漲，分別上漲0.05%和0.12%。那指目前下跌0.19%。

成長型投資 公司Navellier & Associates創始人兼投資長納瓦利爾(Louis Navellier)將29日的走勢稱為「聖誕行情的一日縮短版」，「我們早該出現反彈，而且一旦聖誕行情沒有出現，近期很多疲軟可能是由於進一步的稅損拋售造成的。」

蘋果股價在連跌4天後反彈2.83%。

在Fed努力為經濟、特別是勞動市場降溫的情況下，勞工部報告上周申請失業救濟金人數增加，股指走高。

報告指出，截至12月24日當周，首次申請失業救濟金人數為22.5萬人，較前周增加9000人，略高於《道瓊》估計的22.3萬。

主要股指正走向2008年以來最糟的一年。道指至今下跌8.58%，而史指下跌19.24%。與此同時，那指表現在三者中墊底，下跌33.03%，原因是投資人在利率上升的情況下拋售成長型股票。