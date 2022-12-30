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去年創紀錄 科技股IPO今年全面崩潰

財經新聞組／綜合報導

繼2021年創紀錄的科技IPO之後，電動車製造商Rivian、餐廳軟體公司Toast、雲端軟體供應商GitLab和HashiCorp以及股票交易應用程式Robinhood先後在2022年上市，卻是徹底的失敗。

今年在美國唯一值得注意的科技產品是英特爾分拆自駕車技術部門Mobileye。但根據FactSet統計，Mobileye募集不到10億元，其他美國科技股IPO甚至連1億元都募不到。

相較之下，2021年美國至少有10宗科技IPO募集超過10億元，這還不包括直接上市的Roblox、Coinbase和Squarespace，這些公司資本充足，不需要向外部尋求現金。

但當來到2022年，情況完全翻轉，投資人對風險和未來成長的承諾視而不見，轉而支持那些資產負債表被認為足以抵禦經濟衰退和持續高利率的獲利企業。等待IPO的公司在看到公開市場同業從去年的高點下跌50%、60%，甚至超過90%後，改變了它們的上市想法。

根據安永會計師事務所12月中旬發布的IPO報告，2022年IPO交易收益總額暴跌94%，從1558億元降至86億美元。截至報告發布當天，第4季可望成為今年最疲軟單季。

隨著那斯達克綜合指數創下2008年以來的最大年度跌幅，以及自2006年至2007年以來首次連年跑輸史指普500指數，科技投資人正在尋找觸底跡象。

但股票研究公司New Constructs CEO川納(David Trainer)表示，投資人首先需要認清現實，並重新根據基本面而不是遙不可及的承諾對新興科技公司進行估值。

隨著科技IPO在2020年和2021年飛速發展，川納當時高聲示警，發布有關軟體、電商和科技相關公司的詳細報告，他的預測被認為是唱反調，但他的許多建議在今天看來很有先見之明：Robinhood、Rivian和Sweetgreen都較去年的高點下跌至少85%。

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