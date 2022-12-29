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通膨與衰退夾殺 半數美國人新年新希望都跟「它」有關

編譯王巧文／綜合外電
市調機構Numerator最新調查顯示，53％許新年願望的美國人說，將把理財視為優先要務，比率較去年高出六個百分點。（美聯社）
市調機構Numerator最新調查顯示，53％許新年願望的美國人說，將把理財視為優先要務，比率較去年高出六個百分點。（美聯社）

新的一年即將到來，不免俗要許下新年新希望。最新訪調顯示，數百萬名美國人正在設定新年目標，而逾半數民眾的首要願望都跟理財有關。

MarketWatch報導，市調機構Numerator於29日公布的調查顯示，53％許下新年新希望的美國人說，將把理財視為優先要務，比率較去年高出6個百分點。整體而言，近半數美國消費者都說打算設下新年目標。

美國人新年願望的前五大財務目標依序是：省下更多錢（57%）、更仔細追蹤花費（48%）、降低整體支出（43%）、減少非必需品開支（42％），以及還清貸款（40％）。

美國人期許2023年縮減支出的理由充分。美國商務部經濟分析局（BEA）的數據顯示，今年第3季美國個人儲蓄率從前季的3.4%降至2.4%，意味著民眾支付稅金及生活開銷後的餘額比重更趨近零。

今年通膨竄高及明年經濟衰退威脅，是美國人訂定新年財務計畫的主因。逾半數受訪者說，他們認為物價高漲將在明年帶來衝擊，而48％的人表示，訂下新年目標是為了衰退風險做準備。

美國聯準會（Fed）季度財務帳戶報告顯示，隨著美股年初以來慘跌超過25%，美國家庭財富損失慘重，今年前三季已大幅縮水6.8兆美元。截至第3季底，美國家庭名目淨資產下滑4.6%至143.3兆美元，資產市值共計蒸發6兆美元，負債增至約9,000億美元。

貸款 儲蓄 商務部

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