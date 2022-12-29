我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

告別過去重新出發 時報廣場「清霾日」重現疫前盛況

可別東施效顰 科技巨頭股價暴跌 以為是致勝公式卻犯下3大錯誤

編譯湯淑君／綜合外電
科技股2022年災情慘重，科技巨擘Google、亞馬遜和臉書今年股價跌掉40%至60%。（路透）
科技股2022年災情慘重，科技巨擘Google、亞馬遜和臉書今年股價跌掉40%至60%。（路透）

科技股2022年災情慘重，科技巨擘Google、亞馬遜和臉書今年股價跌掉40%至60%，其他不賺錢的高風險性投機股就更別提了。有志創業者和科技股投資人可從過去這一年學到寶貴的教訓。

金融時報（FT）報導指出，這個教訓是：以有瑕疵且無利可圖的產品火速衝高銷售、擴大規模大搶市占，也許曾是矽谷科技巨人克敵制勝的公式，但這種策略如今套用在大多數產業已行不通。有意模仿的科技創業者，應避免受下列三種觀念誤導。

錯誤一：觸及率比獲利重要

過去20年來，矽谷網路巨人有一套建立市場支配地位的策略：迅速創新並火速推出產品/服務以吸引用戶。背後邏輯是：先擴大規模，就能抵禦、擊垮或併購潛在競爭對手，賺不賺錢等以後再說。

在低利率時代，投資人為追逐更高收益，欣然接受「首重未來成長展望甚於短期盈餘」的說詞。但如今全球央行大幅提高利率抗通膨，銀行存款和頂級信評債券的投資魅力增強，投機色彩濃烈又尚未轉虧為盈的公司，和其他風險性資產一併遭到嫌棄。高盛無獲利科技股指數從2021年2月的峰頂墜落77%。

錯誤二：速度至上無需力求完美

許多大型科技公司靠軟體致富，而軟體具有能輕易更新的特性，且大量散布的成本幾近於零。這鼓勵業者快馬加鞭推出產品、先建立廣大用戶基礎，產品若有瑕疵可待日後修補。

然而，今天要因應世上最重大的挑戰，如改善健康、降低碳排量等，皆非純粹數位的產品可勝任，都與實體世界密切相關。這需要不同的做法。例如，生產一部車或開發新藥，必須一推出就確定正確有效並符合法規標準。況且，生產設備和分銷網路並非空中樓閣，無法像變魔術般變出，或是輕易更改。

在實體領域，創新者可能眼睜睜看著領先優勢瞬間蒸發，被生產和分銷經驗豐富的對手迎頭趕上。特斯拉（Tesla）在美國電動車市場的占有率五年前高達79%，今已跌破65%，S&P Global Mobility估計到2025年可能跌到20%以下，理由是其他汽車大廠迅速推出更便宜的新款電動車，特斯拉建新廠的腳步則趕不上。

錯誤三：用戶套牢後就不離不棄

大型科技公司的模仿者以為，用戶一試變主顧，習慣了就套牢了，不會再轉檯。許多數位服務和電商公司對此信以為真，以為封鎖防疫期間生意快速成長，已為持之以恆的長期營收成長揭開序幕，殊不知那時營收暴增只是非常時期的暫時現象，在解封重啟面臨競爭壓力後，就迅速消退。

疫情期間一飛沖天的公司，如視訊會議服務商Zoom Video Communications、美食外送新創公司Delivery Hero和健身器材公司派樂騰（Peloton），已從雲端墜回地面。

AlixPartners產業部門全球主管David Garfield說：「大致而言，在科技業，特別是軟體業，網路效應是一大優勢來源，但. . .競逐市占的模式在其他許多行業並不可行。」把產品打造得無懈可擊，聽起來平凡無奇，在多數產業卻是持久成功的關鍵。

投資 營收 特斯拉

上一則

三星傳開緊急會議 商討晶片黯淡展望

下一則

顧客和推銷員都用虛擬分身交流 這家日本公司將在元宇宙上賣保險

延伸閱讀

全球億萬富翁資產年蒸發2兆 馬斯克虧1150億最慘

全球億萬富翁資產年蒸發2兆 馬斯克虧1150億最慘
特斯拉深陷完美風暴 底部難測

特斯拉深陷完美風暴 底部難測
MarketWatch專家教戰 2023投資別碰五資產

MarketWatch專家教戰 2023投資別碰五資產
特斯拉散戶粉繼續買股 馬斯克向員工進行信心喊話

特斯拉散戶粉繼續買股 馬斯克向員工進行信心喊話

熱門新聞

MarketWatch專家指出，在通膨高漲之際，投資人若想省下資金，最好別買五樣資產。（美聯社）

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

2022-12-28 00:54
在美國給小費的風氣似乎無處不在，但顧客給小費看似有很大的自主性，實則不然。（路透資料照片）

數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋

2022-12-26 20:50
「股神」巴菲特。美聯社

美股現吉兆：巴菲特說的「金錢移轉」可能正發生

2022-12-23 11:05
憑藉高額折扣和慷慨送優惠券，Temu 9月在美國推出以來人氣高漲。（取材自Temu官網）

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

2022-12-27 05:43
暢銷書「我教你變成有錢人」作者塞提說，想年收千萬不必放棄小確幸，只要先從兩件事開始做起。 （路透）

如何不放棄生活小確幸也年收百萬？先從這兩件事做起

2022-12-23 07:28
電價飆升使得在歐洲開電動車的成本大增，有時候比傳統汽油車還貴。(路透)

電動車充電居然比汽油車加油貴？有解決之道

2022-12-25 20:44

超人氣

更多 >
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
把握年終最後幾天節省聯邦稅 專家提供這5招

把握年終最後幾天節省聯邦稅 專家提供這5招
好消息 稅收將調整 今年沒漲工資的人因禍得福

好消息 稅收將調整 今年沒漲工資的人因禍得福