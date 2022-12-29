勞工爭取加薪 可能拖累大盤

雖然通膨見頂的跡象推動美元走弱，並讓分析師們紛紛押注2023年全球股市將反彈，但他們可能低估了一大威脅：全球數百萬勞工 抗議加薪。

部分市場策略師越來越擔心，勞動成本的上漲將抑制資金從避風港流入風險資產，因為勞工騷亂和根深柢固的高通膨將導致美國國債殖利率 上升、美元轉強以及對大宗商品和價值股的需求上升。

東京日興資產管理公司首席全球市場策略師維爾(John Vail)說：「這是2023年的決定性戰役，是勞方與資方之間的較量。如果工資上漲，將導致滯脹，對債市和股市都是不利因素。」

雪梨AMP服務有限公司投資 策略和經濟主管奧立佛(Shane Oliver)說：「持續更久的高利率可能意味著債券殖利率進一步上升，這對政府債券和高風險公司債的投資人來說是個壞消息，這將延續防禦性和價值交易，對成長型股票來說，這將是一個非常不利的環境。」

Boston Partners研究主管慕蘭尼(Michael Mullaney)認為，如果2023年是高通膨持續的一年，那麼周期性股票將表現良好，「在利率持續走高情況下，以長期收益為主的股票將繼續受到影響，價值股和大宗商品股將表現良好，無論是原材料股還是工業股。」

目前，有記錄可查的美國罷工人數達到17年來最高水平。美國總統拜登已經引用法律阻止鐵路工人罷工，凸顯出其中的利害關係。罷工將導致美國經濟每天損失約20億美元。

景順投資首席投資策略師胡珀(Kristina Hooper)說，各國央行「將勞動力視為通膨中最難解決的部分」。她警告，勞工在工資上漲方面擁有更大的影響力，「由於勞動市場非常緊張，勞工現在說話更有分量。」（財經新聞組）