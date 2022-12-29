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聖誕行情無望 蘋果拉低道指

財經新聞組／綜合報導

美股下跌，因為交易員期待2022年全年虧損，並為2023年做好準備。

道瓊工業平均指數下跌365.85點或1.1%至3萬2875.71點。史坦普500指數下跌46.03點或1.2%至3783.22點。那斯達克綜合指數下跌139.94點或1.35%至1萬213.29點。

蘋果股價跌破關鍵水平並跌至另一個52周低點，給道指帶來沉重壓力。

由於石油和天然氣價格下滑，能源股是史指中表現最差的類股。EQT、APA和Marathon Oil表現突出。與此同時，西南航空繼續下滑，因為它在惡劣的冬季天氣條件下取消了航班。股價下跌5.16%。

隨著交易的最後一周結束，美股可望迎來2008年以來最糟的一年。那指在三大指數中表現最差，今年下跌34.7%，因投資人對經濟衰退的擔憂加劇，紛紛撤出成長型股票。那指的科技公司對升息也最為敏感。 道指和史指可望分別下跌9.5%和20.6%。

根據全國房地產經紀人協會的數據，11月成屋銷售量環比下滑4%。下降是因為高房貸利率讓潛在買家退縮。《道瓊》調查的經濟學家之前預計下降1.8%。

1月天然氣期貨收低10.9%至每千立方英尺4.709元，一度觸及4.588元，為3月15日以來的最低水平，當時俄羅斯入侵烏克蘭不到一個月。

指數 股價 天然氣

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