特斯拉深陷完美風暴 底部難測

曾經一度，在10分鐘內為Model S換輪胎，可能比試圖預測特斯拉 股價何時觸底更容易。

在最近連續走跌後，特斯拉股價的驚人統計數據更加令人瞠目結舌：一個月跌幅41%、三個月跌幅達60%、六個月為55%；年初至今下跌70%，同期史坦普500指數下跌19%；年初至今市值流失2410億元；而CEO馬斯克 年初至今淨資產損失1410億元。

分析師認為，即使到2023年仍可能遭遇慘烈的拋售，但該股仍未見底。

長期追蹤特斯拉的Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)指出，「馬斯克觸發了特斯拉股票 的五級警報，他是唯一可以撲滅它的人。這是馬斯克在推特慘敗與現在特斯拉需求崩潰之間的完美風暴。」

一般而言，華爾街上沒有人試圖預測特斯拉股票的底部，這個事實反映出圍繞該公司的壞消息越來越多。

首先是美國和中國的需求利空接踵而來。特斯拉上周宣布，將為12月美國交車的Model 3和Model Y提供7500元的折扣。與此同時，分析師在1月初公布第4季交車預期之前大幅下調了預期。

然後，一個明顯的問題依然存在：馬斯克繼續混亂地經營推特，以及它繼續影響特斯拉的營運。

馬斯克出售更多股票以推動推特轉虧為盈的前景也令該股承壓。馬斯克一周前在一系列推特貼文中表示，他最快要到2024年才會再出售特斯拉股票。他今年也曾發表過類似的聲明，但之後卻賣出更多股票。

換句話說，投資人在這方面根本不相信馬斯克，而且正在採取行動大力表達這種觀點。

將所有這些結合起來，再加上特斯拉股票相對於大盤的估值倍數仍然很高，在出現明顯的正面發展之前，特斯拉遭拋售可能不會結束。不過分析師表示，馬斯克若交出推特CEO職位，應該會有巨大的幫助。