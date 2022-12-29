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今年最佳車商 不做電動車

財經新聞組／綜合報導
法拉利是今年股價表現最好的汽車製造商。（路透）
法拉利是今年股價表現最好的汽車製造商。（路透）

今年汽車業的重點不是哪家業者的股票表現最好，而是哪支股票成功逃脫了今年最嚴重的拋售壓力。

許多全球大型汽車製造商今年的財務表現良好，但外界仍擔憂它們最賺錢的日子可能已經過去。

許多曾經前途無量的電動車新創公司成為最大的輸家之一，因為有些陷入資金困境或無法像預期那樣迅速擴大生產規模。Rivian、Lucid、Canoo和Nikola今年至少都跌掉76%以上。

與電動車新創企業相比，傳統汽車製造商比較能抑制股價下跌。但美國最大汽車製造商通用汽車(GM)和福特汽車也經歷超過40%的跌幅，除非年底前出現任何意外反彈。Stellantis、日產、豐田和福斯等其他公司的跌幅也都超過25%。

跌幅最小的汽車製造商是法拉利，今年來僅下跌約18%，成為今年表現最佳的汽車製造商。

是什麼推動了這種表現？首先，這家傳奇的高階跑車製造商與其他汽車製造商不同：預計到年底將售出約1.3萬輛精品級跑車，這個數字比GM等巨頭一天的銷量還要少。但FactSet估計，這些令人垂涎的汽車平均售價約為每輛32.2萬元。

即使是這種價格，法拉利的等候名單也很長。該公司限制其年產量以保持其定價權和排他性，這種局面為法拉利帶來異常強勁的獲利率，並確保其工廠不會很快閒置。

法拉利CEO維格納(Benedetto Vigna)在第3季財報電話會議上表示，大多數法拉利車型在11月初就已售罄，他預計2023年的需求不會出現問題，無論全球經濟表現如何。

美國商銀證券分析師墨菲(John Murphy)在報告中表示，「該公司堅定不移地專注於其車輛的獨特質量和性能，並推動穩健的財務業績記錄，以及重要的無形品牌價值和真正的精品地位。」他重申對法拉利的買入評級和285元的目標價。

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