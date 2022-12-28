華爾街明年看好2類股票

旗下擁有Gucci等大量著名品牌的開雲集團，被基金經理人看好。（路透）

投資 人今年經歷2008年金融危機以來表現最差的一年，聯準會（Fed）為對抗通膨不斷升息之餘，股債雙雙下跌。華爾街投資人也正在觀察，最壞的時期是否已過去。

華爾街對美股展望保守很多，據MarketWatch調查，證券策略師對史坦普500指數明年底水準的預測平均值為4031點，僅比目前漲約5%，不過各大銀行的分析師預測的差距極大。摩根史坦利、花旗集團、瑞銀認為明年會收在4000點以下。悲觀者如法巴證券認為會跌到3400點，樂觀者如德銀認為會收在4500點。

至於明年該投資哪些類型的股票 ，MarketWatch指出，基金經理人認為有兩類股票值得考慮，一是因解封而直接受益的股票，二是會因經濟成長受益的景氣循環股。

Chautauqua國際成長投資人基金看好兩檔股票，一個是法國奢侈品品牌開雲集團（Kering） ，一是國藥集團。她也推薦電子商務類股票，點名阿里巴巴、拼多多、百度、和騰訊。

另外一檔受關注個股是美國電動車大廠特斯拉 。特斯拉股價今年來已大跌69%，是大型股中跌得最慘的個股。如今特斯拉執行長馬斯克已承諾明年不會再賣手中持有的特斯拉股票，但是否能止住股價頹施仍待觀察。