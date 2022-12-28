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通膨效應 購物季消費飆

編譯簡國帆、季晶晶／綜合報導
在通膨率竄上41年高點之際，美國的雞蛋、麵粉等原料，還有機票、汽油及理髮價格都大漲。（美聯社）
在通膨率竄上41年高點之際，美國的雞蛋、麵粉等原料，還有機票、汽油及理髮價格都大漲。（美聯社）

時序進入年末，華爾街日報盤點美國今年物價上漲的情況，在通膨率竄上41年高點之際，美國許多產品的價格均上漲；同時，美國消費者今年的假期購物季支出增加，因為通膨迫使消費者支付更高的費用。

萬事達卡SpendingPulse的資料顯示，11月1日至12月24日間，美國不包括汽車在內的零售銷售比去年同期增加7.6%，但通膨很可能是假期支出成長的主因。美國商務部上周五公布，全美11月個人消費支出（PCE）物價指數年增5.5%。先前的黑色星期五買的人雖多，美國11月零售銷售仍然下滑。

萬事達經濟學研究所北美首席經濟學家梅爾在聲明中表示，「消費者和零售商在日益加劇的經濟壓力下展現韌性。」

根據SpendingPulse的資料，消費者分散支出，以應對更高的價格，並優先把支出用於外出用餐和網路購物。與去年同期相比，餐廳銷售成長15%以上；美國消費者對網購的偏好也升高，線上銷售較一年前增加10.6%，電子商務占整體零售額21.6%，高於2021年20.9%。

另外，美國勞工部追蹤的上百種產品和服務，雞蛋、麵粉等原料及機票、汽油等產品或服務的價格都大漲，平面電視和運動賽事門票是少數變便宜的項目。

今年物價上漲情況不均的原因，包括俄烏戰事引發的制裁措施推升能源、食品等大宗商品價格，此外，民眾回歸正常生活，導致服務業需求大增，造成勞工供不應求，也帶動薪資上揚。

今年食品百貨侵蝕掉消費者預算的一大部分，這些食品產品的年比漲幅在8月達到13.5%，為1979年來最高，11月雜貨價格也年漲12%。

11月的雞蛋和人造奶油價格年比暴漲近50%，麵粉和烘培組合漲24.9%，漲幅在勞工部追蹤項目中名列前段班，提高烤蛋糕的成本。

今年來漲價格最多的品項，也和實務有關：學校餐廳。學校餐廳的價格過去一年來狂漲超過兩倍，因為許多學校在新冠疫情期間免費供應午餐後，也開始收費。

此外，消費者在餐廳內用的餐點價近幾個月來也年漲約9%，11月機票價格年漲36%，購車、車輛維修及加油等領域的成本也勁增。

勞工部 雞蛋 華爾街

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