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餐廳爭相自動化 成效參差

財經新聞組／綜合報導
廚房機器人能否取代人工？餐廳業者有不同看法。（路透）
廚房機器人能否取代人工？餐廳業者有不同看法。（路透）

Chipotle Mexican Grill正在測試用機器人在店內製作玉米片。Sweetgreen計畫在至少兩家分店實現沙拉製作自動化。星巴克希望其咖啡機能夠減輕咖啡師的工作量。

隨著經營者爭先恐後地尋找勞動力萎縮和工資攀升的解決方案，不少餐飲業者宣布朝自動化發展。但到目前為止，這些努力參差不齊，專家表示，機器人要為帶來回報或取代真人還需要數年時間。

早在疫情之前餐廳就在努力吸引和留住員工。全球疫情危機加劇了這個問題，因為許多離職員工去尋找其他工作並且不再回來。全國飯店協會表示，四分之三的飯店經營者正面臨人員短缺，無法滿載營運。

自動化新創公司將自己定位為一種解決方案。它們說，機器人可以比過度勞累的員工更能始終一致地翻炒漢堡和組裝比薩，而且人工智慧可以讓電腦更準確地接受得來速訂單。

漢堡連鎖店White Castle已在其4家餐廳中安裝機器手臂Flippy，並承諾在改造門市時將這項技術添加到其他100家餐廳。Chipotle Mexican Grill正在加州一家餐廳測試這種稱為「Chippy」的設備製作玉米片。

然而，在Buffalo Wild Wings，Flippy在一年多之後仍在測試階段。

新斯科細亞達爾豪斯大學經濟學教授沃曼 (Casey Warman) 預計，餐飲業對自動化的推動將永久減少其勞動力，「一旦機器就位，它們就不會退出，尤其是在可以節省大量成本的情況下。」

在今年夏天的財報電話會議上，麥當勞CEO肯普欽斯基(Chris Kempczinski)對完全自動化的可行性潑了一盆冷水，「機器人和所有這些東西的想法雖然可能很適合成為頭條新聞，但在絕大多數餐廳中並不實用。」「它並未展現經濟效益；你不會將其視為全面的解決方案。」

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