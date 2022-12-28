債券殖利率飆升 史指那指跌逾1%

由於債券殖利率 攀升以及投資人評估2023年經濟前景，史坦普500指數 在假期縮短的本周之始下跌。

道瓊工業平均指數上漲37.63點或0.11%收3萬3241.56點。史指下跌15.57點或0.4%收3829.25點。那斯達克綜合指數下跌144.64點或1.38%收1萬353.23點。

隨著中國放寬對新冠疫情的限制，與中國相關的股票 走高。由於停產時間延長，特斯拉下跌11.41%，創下史上最糟的一年。由於航空公司取消數千個航班，西南航空下跌5.94%。

債券殖利率也走高，給科技等成長型股票帶來壓力。10年期美國國債殖利率上漲近11個基點至3.85%。蘋果是道指表現最差的股票之一，跌至2021年6月以來最低水平，收跌1.39%。

股市將迎來2008年以來最糟年度表現，道指和史指在2022年分別下跌8.5%和19.7%；那指下跌33.8%。

在經歷通貨膨脹和衰退擔憂的殘酷一年之後，投資人希望以積極的基調結束2022年。24日拉開了聖誕行情的序幕，這段期間包括今年最後5個交易日和明年新年的前2個交易日。波動是否會持續到2023年，仍是疑問。