炒車潮急凍 特斯拉新車價受累

在過去兩年大部分時間裡，花上好幾個月買到新車的特斯拉 買家有兩個選擇：留下剛到手的新車，或者轉賣給沒什麼耐心的人以賺取差價。

但這種炒作特斯拉電動車 的日子不再，並對已宣布降價的新車價格構成潛在威脅。

根據產業數據，二手特斯拉的價格下跌速度比其他汽車製造商更快，而且這些二手車 停在經銷商處的時間更長。

根據Edmunds的數據，11月二手特斯拉的平均價格為5萬5754元，較7月高點6萬7297元下跌17%；整個二手車市場同期只下降4%。二手特斯拉11月在經銷商的平均庫存時間為50天，而所有二手車的平均庫存時間為38天。

受烏克蘭戰爭影響，汽油價格上漲推動了對特斯拉的需求，特斯拉是市場上為數不多的長程電動車之一。特斯拉本身漲價的速度快於其他汽車，從而提高了獲利率。部分新特斯拉的買家利用這種市場榮景轉售剛領到的新車來獲利，然後重新訂購新車；這種周期推動了對特斯拉新車的需求。

但現在燃油價格緩和，利率上升，特斯拉產量增加，電動車競爭加劇，導致二手特斯拉價格下跌速度快於市場，並對新特斯拉車價產生連鎖反應。

特斯拉上周將今年交車的Model Y和Model 3的美國新車降價幅度翻倍至7500美元，這加劇了投資人對需求疲軟的擔憂。

分析師表示，8月售出的二手特斯拉中有近三分之一是被轉售的2022年式，這代表原始買家的目標是轉售。Edmunds表示，相較之下，二手車市場其他品牌的這種比率只有約5%。

事實上，特斯拉並不孤獨：隨著全球汽車製造業遇到障礙，美國二手車市場蓬勃發展，但它現在正面臨「二手車衰退潮」。二手車銷售商 CarMax第3季獲利下降86%。