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今年跌入熊市 科技將漲20%

財經新聞組／綜合報導

Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)預計，2022年陷入熊市的科技類股將於2023年飆升20%，因為業者將努力保護獲利，且Fed將逐步結束升息行動。

艾夫斯認為：「在這場『大屠殺』中反而出現成長機會，因為我們相信，即使宏觀經濟和Fed政策存在不確定性，但2023年科技股股價將較目前水平上漲約20%，其中大型科技公司、軟體和半導體公司將引領漲勢。」

他所謂的「大屠殺」指的是那斯達克綜合指數今年下跌超過30%；與此同時，史坦普500指數的資訊科技類股下跌近29%，成為史指中表現第三差的類股。

寬鬆貨幣時代已在今年結束，Fed將基準利率累計調升了425個基點，用減緩經濟活動的方式來冷卻高漲的通膨。科技股受到的打擊尤其嚴重，因為借貸成本上升可能會損害潛在獲利。此外，Fed升息推高了債券殖利率，降低了風險相對偏高的科技股的購買吸引力。

艾夫斯表示：「對於像我們這種科技多頭而言，過去一年太可怕了，因為這種背景給科技股帶來了巨大壓力，許多股票從高點下跌達40-50%。」

Meta就是其中之一，預計今年該公司將下跌65%。亞馬遜股價則是幾近腰斬，跌至每股不到85元，谷歌母公司Alphabet下跌近40%。

但艾夫斯預計，2023年處於有利地位的企業將步上一條「動盪但正向」的道路，「這就像我們發現科技股的持股部位不足一樣，可以追溯到2009/2010年的時期；在我們看來，這對長期投資人來說是個很好的入門水平。」

Meta、微軟、亞馬遜和谷歌已經開始努力削減成本和限制非戰略性領域支出來「保持獲利率不受影響」，以抵禦投行和經濟學家認為即將到來的衰退。（財經新聞組）

殖利率 亞馬遜 指數

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