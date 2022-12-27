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世紀暴風雪持續影響紐約州和空運 全美至少62死

對中客入境加強篩檢？繼日本後 美國也考慮跟進

財經簡訊

財經新聞組／整理

特斯拉股價將創史上最糟

特斯拉拋售加劇，27日收跌11.41%。這家馬斯克執掌的電動車公司即將創下史上最糟單月、單季和年度表現，並且已經超越Meta，成為2022年大型科技股中表現最差的股票。特斯拉股價較2021年11月創下的歷史新高下跌73%。2022年下跌69%；12月暴跌44%；在第4季下跌59%。

拜登任內反壟斷訴訟倍增

過去習慣了監管障礙的投資銀行和律師事務所，目前卻在美國總統拜登的領導下面臨前所未有的挑戰。根據統計，自拜登於2021年1月上任以來，司法部和聯邦貿易委員會(FTC)已試圖阻止22起合併案；這超過前總統歐巴馬第一個任期前兩年反壟斷挑戰的數量，更是川普任期頭2年的2倍。

特斯拉上海廠明年1月減產

特斯拉上海廠將在明年1月減產，把本月開始的減產計畫延長到明年。該計畫顯示，特斯拉將在明年1月3日至19日期間生產17天，並將在1月20日至1月31日期間停止生產，延長停工涵蓋整個農曆新年假期。特斯拉上海廠上周暫停生產，提前實施在12月最後一周暫停工廠大部分工作的既定計畫。

11月商品貿易赤字833億元

人口普查局數據顯示，美國國際商品貿易赤字從10月的988億元下降155億元至11月的833億元。11月商品出口額為1689億元，比10月的出口額減少53億元。11月商品進口額為2522億元，比10月的進口額減少208億元。

IBM傲視同儕 全年實現獲利

IBM並不常被認為是熱門股。但在投資人放棄所有主要科技股的今年，這家藍色巨人卻實現獲利。在市值超過500億元的科技股中，IBM是僅有的兩家在2022年實現正回報的公司之一。截至24日收盤，全年上漲6%。另一家是上漲5%的VMware，因它在5月同意被博通(Broadcom)以610億元收購。

FDA評估規範食品CBD成分

《華爾街日報》報導，食品和藥物管理局(FDA)正計畫就如何規範流行的大麻化合物CBD在食品和補充劑中的使用提出建議。報導指出，在評估有關該化合物安全性的證據後，FDA將在幾個月內決定如何監管合法大麻，以及這是否需要新的機構規則或國會的新立法。

特斯拉 拜登 FDA

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