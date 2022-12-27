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美版拼多多App爆紅後 消費者態度變了

編譯王巧文／綜合外電
憑藉高額折扣和慷慨送優惠券，Temu 9月在美國推出以來人氣高漲。（取材自Temu官網）
憑藉高額折扣和慷慨送優惠券，Temu 9月在美國推出以來人氣高漲。（取材自Temu官網）

隨著通膨和經濟衰退憂慮讓美國消費者備感壓力，許多人正在轉向由跨境網購平台Temu，採買中國製造的超低價商品。Temu已經在美國火速竄紅，使其上海母公司拼多多成為最新一家成功打進美國的中企，此時正逢美國致力限制北京擴張科技實力。

華爾街日報報導，憑藉高額折扣和慷慨發送優惠券，Temu 9月在美國推出以來人氣高漲。根據市調業者Sensor Tower的數據，Temu網站上線短短四個月內，在美國的行動裝置下載量衝破1,080萬次，成為11月1日至12月14日期間美國下載量最高的App。

麻州倉儲公司辦公室經理貝內蒂在感恩節首次點進Temu時，並不打算花錢，但當她瀏覽商品後，立即被超划算價格打動了。在回過神之前，她已經往購物車裡塞了14件商品，總金額90美元。

現年68歲的貝內蒂說，Temu上的許多商品要比亞馬遜（Amazon）便宜得多。幾天後，她又在該平台上花223美元採買聖誕禮物，這次一口氣下訂34件物品。

市場研究公司YipitData的數據顯示，像貝內蒂這類愛撿便宜的購物者，已幫助Temu的11月營收較前一個月暴增三倍左右，並在「黑色星期五」購物季繳出銷售額700萬美元佳績。

雖然Temu規模尚小，但該電商平台迅速崛起，不禁令人想起同樣來自中國、轉眼躍居業界巨擘的快時尚品牌Shein，還有中企字節跳動的短影片平台TikTok（國際版抖音）。

全球經濟形勢難測之際，Temu蓬勃發展與其他零售商面臨產業逆風，形成了鮮明對比。Temu不僅與Shein短兵相接，還與亞馬遜等老牌巨頭展開正面交鋒。Temu漸受歡迎，也表明向美國人銷售中製便宜貨的商業模式具有潛力。

不過，12月已有消費者抱怨拼多多送貨慢且退貨手續麻煩，對小商家優惠力度大降，客服態度也不如前幾個月熱誠。

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