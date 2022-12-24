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個人消費支出 低於預期

編譯任中原／綜合報導
美國11月個人消費支出急凍，通膨指標明顯趨緩，顯示經濟與通膨雙弱。民眾在紐約中央車站市場詢問奶酪價格。（中新社）
美國11月個人消費支出急凍，通膨指標明顯趨緩，顯示經濟與通膨雙弱。民眾在紐約中央車站市場詢問奶酪價格。（中新社）

美國商務部23日公布，11月個人消費支出（PCE）比10月僅微增0.1%，比預估的0.2%略低，但比10月時0.9%增幅（修正後數據）劇減；扣除通膨後的實質支出與10月持平，是今年7月來最弱的表現，低於預估的0.1%，更遠低於10月時的0.5%升幅。

美國11月個人消費支出（PCE）急凍，通膨指標也明顯趨緩，顯示美國經濟與通膨雙弱，但大致上皆符合預期，使聯準會（Fed）明年2月1日會議將升息幅度縮小為1碼的可能性升高。

整體PCE平減指數比10月上升0.1%，符合預估，比10月的0.4%升幅（修正後數據）明顯下降，顯示通膨壓力持續減緩；比去年同期上升5.5%，符合預估，但低於10月時的6.1%升幅（修正後數據）。

最受關注的核心PCE平減指數比10月上升0.2%，符合預估，低於10月時的0.3%升幅（修正後數據）；比去年同期上升4.7%，比預估的4.6%略高，但低於10月時的5.0%升幅。

11月個人所得月增加0.4%，高於預期的0.3%，但低於10月的0.7%增幅。

餐廳及住宿等服務類支出雖增加，但被產品類支出減少所抵銷，尤其是新車銷售最弱。消費支出急縮，使第4季經濟表現高度不確定。

經濟學者指出，11月消費支出及通膨指標雙降，顯示經濟成長勢頭不利，通膨也持續降溫。由於Fed是以2%為終極目標，因此目前的通膨水準尚不足以使Fed暫停升息，不過明年2月時可能將升息幅度進一步縮小到1碼。

升息 指數 商務部

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