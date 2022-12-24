連跌雖罕見 明年仍須謹慎

分析人士警告，根據歷史經驗，美股 連續兩年下跌非常罕見，但以2022年下跌的規模，且沒有跡象顯示Fed準備出手拯救，代表投資 人最好謹慎小心。

今年將是美股十多年來表現最糟糕的一年，估計在剩下幾個交易日結束時，史坦普500指數今年跌幅有望超過18%。數據顯示，這是史指自2008年全球金融危機期間下跌36.6%以來首次出現兩位數跌幅。

然而，史指連年下跌是極其罕見的。從1928年到2021年，史指連續兩年下跌的時間不到10%。數據顯示，在史指全年回報率為負的第二年，該指數平均上漲12.6%，25年中有17年為正值。

DataTrek Research聯合創始人拉貝(Jessica Rabe)在本周報告中說：「在一年下跌不到10%之後的次年，史指的表現要比跌幅更大的當年好得多，而2022年將屬於後者。」

然而，她也指出有少數特例史指會連年下跌，這是由於重大經濟事件使然；如1929年和1939年之間的經濟大蕭條、1972年的石油危機、2000年代初期網路泡沫的破滅等。

她認為，史指可能需要再次發生重大經濟或其它危機，才能在2023年連續第二年下跌。不過，在經歷艱難的一年後，如果Fed以降息或增加聯邦政府支出的形式提供幫助，將對美股反彈揮至關重要的作用。

拉貝指出，「2008年金融危機是一個最佳的例子，它代表當形勢真的變得困難時，財政和貨幣政策刺激可以幫助史指在經歷了可怕的一年之後反彈。」

2008年，在雷曼兄弟因次級抵押貸款 投資而背負6190億美元債務宣告破產後，史指當年虧損超過36%。為了應對經濟萎縮的嚴重程度，Fed決定買進更多政府支持的機構抵押貸款支持證券(MBS)來擴大Fed的資產負債表規模，之後一年史指上漲了25.9%。