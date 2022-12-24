史指那指上揚 但仍連跌三周

史坦普500指數 和那斯達克綜合指數上漲，但由於對經濟衰退的擔憂繼續打擊投資 人情緒，本周仍呈下跌。

史指上漲22.43點或0.59%至3844.82點，那指上漲21.74點或0.21%至1萬497.86點。道瓊工業平均指數收盤上漲176.44點或0.53%至3萬3203.93點。

在Fed選的通膨指數核心個人消費支出(PCE)物價指數同比略高於經濟學家預期後，主要股指早盤震盪，顯示即使Fed十分努力對抗，但通膨仍持續不墜。史指本周收跌約0.2%，連續第三周下跌。那指本周跌2%，也是連續第三周下跌。道指漲0.9%。

最近經濟衰退的擔憂再次抬頭，粉碎了一些投資人對年底反彈的希望，並導致12月出現巨額跌幅。投資人擔心全球央行的過度緊縮政策可能會迫使經濟陷入低迷。

史指12月指數下跌5.8%，而道指和那指則分別下跌超過4%和8.5%。這是自9月以來的最大單月跌幅。

Needham調降Meta獲利預期，同時保持對該股表現不佳評級。2023財年，Needham將其每股獲利預期調降17%，將營收 預期調降了5%。營收應該會實現4%的同比成長，而每股獲利會進一步下降到較上年低15%。