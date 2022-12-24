衛采百健阿茲海默藥應降價

權威藥物定價研究組織臨床和經濟評論研究所 (ICER)表示，衛采公司(Eisai Co Ltd)和百健公司(Biogen Inc)的新型阿茲海默病治療藥物lecanemab的定價應低於兩家公司合作開發的藥物Aduhelm。ICER表示，lecanemab每年8500元至2.06萬元的價格範圍可滿足平常的成本效益門檻。

BioNTech瘧疾疫苗 人體試驗

德國製藥商BioNTech啟動一項初期研究，以評估其在人類身上試驗瘧疾疫苗。第一階段試驗預計將在美國招募60名沒有瘧疾病史的志願者，以三劑水平評估候選疫苗。這支候選疫苗被稱為BNT165b1，是該公司瘧疾計畫的第一個試驗品，該項目還將在非洲建立疫苗生產線。

電信商AT&T Inc和基金管理公司貝萊德(BlackRock Inc)共同宣布兩者正在組建一家合資企業經營一個光纖平台。這家名為Gigapower LLC的合資企業將其網絡部署到AT&T傳統的21州有線服務網絡之外的150萬個新客戶。兩家公司將共同擁有和管理Gigapower。

YouTube轉播NFL不會賺錢

分析師警告，谷歌旗下YouTube雖贏得NFL Sunday Ticket的獨家權利，但不要指望該套餐能賺錢。Wedbush股票研究總經理帕切特(Michael Pachter)表示：「它們並不會在這上面賺錢，反而會一路賠下去。」他指的是YouTube TV當前的64.99元價格，認為以這個價格賺不到一分錢。

特斯拉 多頭分析師降目標價

長期看多特斯拉(TSLA-US)的Wedbush Securities分析師艾夫斯(Dan Ives)發布研報指出，給予特斯拉「跑贏大市」評級，但將目標價由250元大幅調降至175元。他特別指出特斯拉產品車型今年第4季和2023年的市場需求正在下滑；而CEO馬斯克深陷推特風波，也對股價帶來負面影響。

蛋價因禽流感創新高

禽流感持續肆虐，導致蛋價屢創新高，零售雞蛋今年漲幅超過其他超市商品。華爾街日報報導，研調機構Urner Barry數據顯示，中西部大雞蛋12月批發價已漲到破紀錄每打5.36美元。數據業者Information Resources指出，零售雞蛋價格1月到12月初，比同比升逾30%，漲幅超過整體食品和飲料漲幅。