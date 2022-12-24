準備好了？ 衰退將至有共識

每個人都在談論衰退，代表大家都好了準備。（路透）

經濟衰退常常讓每個人都措手不及，但下一次很可能大家都做好了準備。

幾個月來，經濟學家一直在預測經濟衰退，而且大多數人認為它會在明年初開始。是深是淺，是長是短，還有待商榷，但經濟進入收縮期的觀點幾乎是所有人共識。

穆迪分析首席經濟學家贊迪(Mark Zandi)表示：「從歷史上看，當通貨膨脹 率走高，而Fed提高利率 來平息時，就會導致經濟下滑或衰退。」

但他表示，人們現在對經濟低迷的預期很高，「通常衰退會悄悄降臨。CEO 們過去從不談論經濟衰退。」「但現在，CEO們似乎都在說經濟正在陷入衰退，電視上每個人都在說衰退，每個經濟學家都在說衰退。我從來沒有見過這種現象。」

更具諷刺意味的是，在過去兩次經濟衰退中出手相救的Fed，卻是如今放緩經濟的禍首。Fed將利率降至零來幫助刺激貸款，並在其資產負債表中增加數兆元的資產來增加市場流動性。而它現在正在縮減資產負債表，並迅速將利率從3月的零水平提高到本月的4.25%至4.5%。

Fed現在正與通貨膨脹進行一場嚴肅的鬥爭。官員預測未來還會升息更多次，到明年初最高可達5.1%左右，經濟學家預計Fed可能會在此之後保持高利率以控制通膨。

畢馬威(KPMG)首席經濟學家史旺克(Diane Swonk)表示：「我期望出現一個簡短而淺層的衰退。」「好消息是我們應該能夠迅速恢復。因我們擁有良好的資產負債表，一旦Fed開始放寬政策，就可以對降低利率做出回應。Fed引發的衰退不是資產負債表衰退。」

史旺克說，「我們會見到衰退，因為Fed正在創造一個。」「當它說經濟成長將停滯至零，失業率將上升時，很明顯，Fed已預測經濟衰退，但他們不會說出來。」Fed預測明年失業率可能從3.7%升至4.6%。